Noticias

Acusan a exalumno de la USF por el asesinato de los estudiantes Zamil Limon y Nahida Bristy en Florida

Además de los cargos principales por homicidio, Hisham Abugharbieh fue detenido inicialmente bajo acusaciones adicionales, entre ellas traslado ilegal de un cadáver, omisión de reporte de una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegal de la libertad y agresión

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Hallan muerto a estudiante de USF en Tampa; su pareja sigue desaparecida y hay un detenido

Un exalumno de la Universidad del Sur de Florida ( USF), identificado como Hisham Abugharbieh, enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la muerte de dos estudiantes de doctorado de origen bangladesí. Las autoridades del condado Hillsborough informaron que el joven, de 26 años, fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con arma.

Múltiples delitos imputados

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Policía de Texas podrá detener y deportar a migrantes sospechosos de estancia irregular
2 mins

Policía de Texas podrá detener y deportar a migrantes sospechosos de estancia irregular

Estados Unidos
Esta Semana: ¿Cada cuándo sale nuevo episodio del programa de Ilia Calderón y Enrique Acevedo?
2 mins

Esta Semana: ¿Cada cuándo sale nuevo episodio del programa de Ilia Calderón y Enrique Acevedo?

Estados Unidos
Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’
2 mins

Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’

Estados Unidos
Nueva York ante una disputa federal por 74 millones de dólares por no revocar licencias comerciales a inmigrantes
2 mins

Nueva York ante una disputa federal por 74 millones de dólares por no revocar licencias comerciales a inmigrantes

Estados Unidos
Trump defiende a soldado acusado de apostar por la caída de Maduro y lo compara con el exbeisbolista Pete Rose
2 mins

Trump defiende a soldado acusado de apostar por la caída de Maduro y lo compara con el exbeisbolista Pete Rose

Estados Unidos
Fusilamiento, electrocución y gas letal: Administración Trump busca ampliar métodos de ejecución con nuevo esquema de pena de muerte
2 mins

Fusilamiento, electrocución y gas letal: Administración Trump busca ampliar métodos de ejecución con nuevo esquema de pena de muerte

Estados Unidos
FBI detiene a hombre que planeaba tiroteo masivo este fin de semana en festival de Louisiana
2 mins

FBI detiene a hombre que planeaba tiroteo masivo este fin de semana en festival de Louisiana

Estados Unidos
Karoline Leavitt se ausentará de la Casa Blanca por maternidad: así serán las conferencias sin portavoz
2 mins

Karoline Leavitt se ausentará de la Casa Blanca por maternidad: así serán las conferencias sin portavoz

Estados Unidos
La noche que lo cambió todo en Enid, Oklahoma: "Se podía sentir el tornado, se sentía en el pecho"
2 mins

La noche que lo cambió todo en Enid, Oklahoma: "Se podía sentir el tornado, se sentía en el pecho"

Estados Unidos
Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado
2 mins

Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado

Estados Unidos

Además de los cargos principales por homicidio, Abugharbieh fue detenido inicialmente bajo acusaciones adicionales, entre ellas traslado ilegal de un cadáver, omisión de reporte de una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegal de la libertad y agresión. Estas imputaciones surgieron en el contexto de la investigación sobre la desaparición de las víctimas, reportada a mediados de abril.

La detención ocurrió tras un llamado por violencia doméstica en la residencia familiar del acusado. Al arribar, los agentes resguardaron a los ocupantes de la vivienda, mientras el sospechoso se mantenía atrincherado en el interior. La situación requirió la intervención de un equipo especializado, incluyendo negociadores y tecnología táctica, antes de que finalmente se entregara.

Antecedentes y avance del caso

Las víctimas desaparecieron el 16 de abril y, días después, las autoridades localizaron restos humanos correspondientes a una de ellas, mientras continúa la búsqueda de la segunda persona. En paralelo, se llevan a cabo análisis forenses para esclarecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con registros judiciales, Abugharbieh tenía antecedentes por delitos menores, como agresión y allanamiento , además de denuncias previas por violencia doméstica. Algunos de estos casos fueron cerrados tras su participación en un programa para infractores primerizos.

La investigación sigue en curso y las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Video Estudiantes de Universidad Internacional de Florida protestan en contra de ICE
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosDesaparecidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX