Noticias Acusan a exalumno de la USF por el asesinato de los estudiantes Zamil Limon y Nahida Bristy en Florida Además de los cargos principales por homicidio, Hisham Abugharbieh fue detenido inicialmente bajo acusaciones adicionales, entre ellas traslado ilegal de un cadáver, omisión de reporte de una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegal de la libertad y agresión

Video Hallan muerto a estudiante de USF en Tampa; su pareja sigue desaparecida y hay un detenido

Un exalumno de la Universidad del Sur de Florida ( USF), identificado como Hisham Abugharbieh, enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la muerte de dos estudiantes de doctorado de origen bangladesí. Las autoridades del condado Hillsborough informaron que el joven, de 26 años, fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con arma.

Múltiples delitos imputados

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Además de los cargos principales por homicidio, Abugharbieh fue detenido inicialmente bajo acusaciones adicionales, entre ellas traslado ilegal de un cadáver, omisión de reporte de una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegal de la libertad y agresión. Estas imputaciones surgieron en el contexto de la investigación sobre la desaparición de las víctimas, reportada a mediados de abril.

La detención ocurrió tras un llamado por violencia doméstica en la residencia familiar del acusado. Al arribar, los agentes resguardaron a los ocupantes de la vivienda, mientras el sospechoso se mantenía atrincherado en el interior. La situación requirió la intervención de un equipo especializado, incluyendo negociadores y tecnología táctica, antes de que finalmente se entregara.

Antecedentes y avance del caso

Las víctimas desaparecieron el 16 de abril y, días después, las autoridades localizaron restos humanos correspondientes a una de ellas, mientras continúa la búsqueda de la segunda persona. En paralelo, se llevan a cabo análisis forenses para esclarecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con registros judiciales, Abugharbieh tenía antecedentes por delitos menores, como agresión y allanamiento , además de denuncias previas por violencia doméstica. Algunos de estos casos fueron cerrados tras su participación en un programa para infractores primerizos.

La investigación sigue en curso y las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.