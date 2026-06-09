Homicidios Se aplaza el juicio contra el hombre acusado del asesinato de una mujer ucraniana en un tren por motivos de salud mental Un juez federal determinó que Decarlos Brown Jr., acusado del homicidio a puñaladas de una refugiada ucraniana en un tren de Carolina del Norte, no puede ser juzgado en este momento debido a una enfermedad mental

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Un hombre acusado del homicidio a puñaladas de una refugiada ucraniana en un tren de cercanías de Carolina del Norte en agosto de 2025 no puede ser juzgado en este momento debido a su enfermedad mental y se someterá a tratamiento médico para intentar recuperar su capacidad mental, según dictaminó el martes un juez federal.

Decarlos Brown Jr., de 35 años, enfrenta un cargo federal por causar la muerte en un sistema de transporte público por el homicidio de Iryna Zarutska, de 23 años, en Charlotte, un cargo que se castiga con la pena de muerte. Un caso estatal separado contra Brown, en el que se le acusa de homicidio en primer grado, está en suspenso a la espera del resultado del caso federal.

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A petición de los abogados de Brown, el juez federal de distrito Kenneth D. Bell determinó que su cliente no es actualmente competente para ser juzgado y ordenó que pase hasta cuatro meses en un centro médico penitenciario para tratar de recuperar su competencia.

El caso se convirtió en un punto de encuentro político para la derecha estadounidense, y el presidente Donald Trump calificó a Brown, quien es afroamericano, de "animal" en su plataforma Truth Social.

"El ANIMAL que asesinó tan brutalmente a la hermosa joven de Ucrania, que vino a Estados Unidos en busca de paz y seguridad, debería ser sometido a un juicio "rápido" (¡no hay duda!), y solo se le debería imponer LA PENA DE MUERTE", afirmó Trump. "¡No puede haber otra opción!!!"

Las imágenes de las cámaras de seguridad del ataque con cuchillo se compartieron ampliamente en medios de comunicación de derecha y cuentas de redes sociales para respaldar la campaña de Trump contra la delincuencia.

Brown tenía varios antecedentes penales, entre ellos un robo a mano armada por el que cumplió cinco años de prisión.

El acusado alega una "emergencia corporal"

Los abogados defensores dijeron en un escrito judicial el martes que Brown insistió en que proporcionaran al juez la siguiente información: "Me gustaría decirle al tribunal que tengo una emergencia corporal. Alguien tiene acceso total a mi cuerpo y me está controlando indebidamente. Y las autoridades se niegan a investigarlo. Y es necesario que se investigue. Al describir la tecnología que alguien estaba utilizando, me diagnosticaron erróneamente esquizofrenia".

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Brown les dijo a sus abogados que quiere una orden judicial que ordene a las autoridades investigar su emergencia corporal, escribieron.

En abril se presentó bajo sello una evaluación forense realizada por examinadores federales de salud mental en el caso federal. En ella se concluyó que Brown "actualmente no es competente para ser juzgado, pero que su pronóstico de recuperación de la competencia es favorable con la terapia farmacológica adecuada", escribió el juez en su orden.

Brown "padece una enfermedad o deficiencia mental que le incapacita para comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso o para colaborar adecuadamente en su defensa", escribió Bell.

El juez ordenó que Brown fuera puesto bajo la custodia del fiscal general para su hospitalización y tratamiento "a fin de determinar si existe una probabilidad sustancial" de que Brown pueda continuar con el proceso "en un futuro previsible".