Noticias Adolescente de Texas es declarado culpable de apuñalar a un compañero en plena competencia de atletismo Estudiantes testificaron que Metcalf, después de ordenarle a Anthony que abandonara la tienda de campaña de su equipo, se burló antes de que Anthony metiera la mano en una bolsa y sacara un cuchillo



Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | lunes 08 de junio de 2026

Un adolescente de Texas que apuñaló mortalmente a un atleta de atletismo de 17 años de un equipo rival durante una competencia fue declarado culpable de asesinato el martes en un juicio que atrajo la atención nacional mucho más allá del próspero suburbio de Dallas donde los dos estudiantes asistían a diferentes escuelas secundarias.

El jurado rechazó la alegación de legítima defensa de Karmelo Anthony durante un altercado con Austin Metcalf en las gradas del estadio el año pasado. Anthony, que ahora tiene 19 años, no testificó. La mayoría de los que sí lo hicieron eran estudiantes que describieron una acalorada discusión cuando Anthony se negó a abandonar una carpa perteneciente al equipo de Metcalf durante una competición bajo la lluvia.

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Anthony se enfrenta a cadena perpetua tras ser sentenciado.

El juicio atrajo a largas filas de espectadores que esperaban encontrar asientos en la sala y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad en un juzgado del condado de Collin. Anthony y Metcalf asistieron a escuelas diferentes en Frisco, una de las ciudades de más rápido crecimiento de Texas, salpicada de decenas de modernos campus escolares e instalaciones deportivas relucientes.

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Varios estudiantes testificaron que Metcalf, después de ordenarle a Anthony que abandonara la tienda de campaña de su equipo, se burló antes de que Anthony metiera la mano en una bolsa y sacara un cuchillo.

Un testigo adolescente recordó que Metcalf le dijo a Anthony: “No tienes nada en esa mochila. Es Frisco”.

La atención internacional sobre el caso se extendió, en parte, debido a publicaciones en redes sociales que magnificaron el asesinato en términos raciales. Anthony era negro; Metcalf era blanco. Los fiscales y los abogados defensores aseguraron al jurado que el caso no tenía nada que ver con la raza.

En cambio, el fiscal Bill Wirskye calificó el apuñalamiento como un “ataque furtivo y sorpresivo” y acusó a Anthony de incitar al enfrentamiento. Mike Howard, abogado de Anthony, afirmó que su cliente actuó en un “momento de miedo y caos” tras el primer contacto físico con Metcalf.

El apuñalamiento ocurrió una mañana lluviosa de abril de 2025. Testigos adolescentes dijeron que el enfrentamiento comenzó después de que Anthony se sentara bajo una carpa perteneciente al equipo de atletismo de la escuela secundaria Memorial, donde Metcalf cursaba su penúltimo año.

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Otros estudiantes que participaban en la competición declararon que varios atletas le dijeron a Anthony que se fuera de la carpa y que él era el agresor. Cuando Metcalf le dijo a Anthony que tenía que moverse, Anthony metió la mano en una bolsa y respondió: "Tócame y verás lo que pasa", según el informe policial.

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Según los testigos, Metcalf empujó a Anthony, quien reaccionó sacando un cuchillo y apuñalando a Metcalf en el pecho.

Un compañero de equipo declaró ante el jurado que Anthony estaba "desconsolado" tras el apuñalamiento. El juez John Roach Jr. ordenó que no se hicieran públicos los nombres de los testigos adolescentes.

“Lo oí decir: ‘Le dije que no me tocara’”, dijo el adolescente.