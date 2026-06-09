Noticias

Adolescente de Texas es declarado culpable de apuñalar a un compañero en plena competencia de atletismo

Estudiantes testificaron que Metcalf, después de ordenarle a Anthony que abandonara la tienda de campaña de su equipo, se burló antes de que Anthony metiera la mano en una bolsa y sacara un cuchillo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | lunes 08 de junio de 2026

Un adolescente de Texas que apuñaló mortalmente a un atleta de atletismo de 17 años de un equipo rival durante una competencia fue declarado culpable de asesinato el martes en un juicio que atrajo la atención nacional mucho más allá del próspero suburbio de Dallas donde los dos estudiantes asistían a diferentes escuelas secundarias.

El jurado rechazó la alegación de legítima defensa de Karmelo Anthony durante un altercado con Austin Metcalf en las gradas del estadio el año pasado. Anthony, que ahora tiene 19 años, no testificó. La mayoría de los que sí lo hicieron eran estudiantes que describieron una acalorada discusión cuando Anthony se negó a abandonar una carpa perteneciente al equipo de Metcalf durante una competición bajo la lluvia.

PUBLICIDAD

Anthony se enfrenta a cadena perpetua tras ser sentenciado.

El juicio atrajo a largas filas de espectadores que esperaban encontrar asientos en la sala y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad en un juzgado del condado de Collin. Anthony y Metcalf asistieron a escuelas diferentes en Frisco, una de las ciudades de más rápido crecimiento de Texas, salpicada de decenas de modernos campus escolares e instalaciones deportivas relucientes.

Video A expiloto cubano le quedan 10 días de prisión por fraude migratorio, pero seguirá preso

Más sobre Noticias

Aduana de EEUU afina el sistema de reembolso de aranceles, pero surge una pregunta: ¿quiénes califican para pedir el dinero?
5 mins

Aduana de EEUU afina el sistema de reembolso de aranceles, pero surge una pregunta: ¿quiénes califican para pedir el dinero?

Estados Unidos
¿Quién es Frank Rubio? El astronauta hispano elegido por la NASA para la misión Artemis III
2 mins

¿Quién es Frank Rubio? El astronauta hispano elegido por la NASA para la misión Artemis III

Estados Unidos
Tom Homan advierte que planea enviar más agentes del ICE a Nueva York
5 mins

Tom Homan advierte que planea enviar más agentes del ICE a Nueva York

Estados Unidos
Fuertes tormentas inundan Kansas; reportan múltiples rescates en Topeka
4 mins

Fuertes tormentas inundan Kansas; reportan múltiples rescates en Topeka

Estados Unidos
El papa León XIV se reunió con Bad Bunny durante su visita a España, confirman fuentes a N+ Univision
1 mins

El papa León XIV se reunió con Bad Bunny durante su visita a España, confirman fuentes a N+ Univision

Estados Unidos
¿Pueden los pollos contaminar el agua de una ciudad? El debate detrás de una nueva ley sobre gallinas de traspatio
3 mins

¿Pueden los pollos contaminar el agua de una ciudad? El debate detrás de una nueva ley sobre gallinas de traspatio

Estados Unidos
¿Podría Florida sentir réplicas tras el terremoto de Cuba? Esto dice el USGS
5 mins

¿Podría Florida sentir réplicas tras el terremoto de Cuba? Esto dice el USGS

Estados Unidos
La NASA revelará hoy en vivo los nombres de los astronautas de Artemis III: cómo y dónde ver el anuncio
4 mins

La NASA revelará hoy en vivo los nombres de los astronautas de Artemis III: cómo y dónde ver el anuncio

Estados Unidos
Comienza juicio a acusado de provocar incendio forestal en Los Ángeles. ¿Se declaró inocente?
4 mins

Comienza juicio a acusado de provocar incendio forestal en Los Ángeles. ¿Se declaró inocente?

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy martes 9 de junio: lluvias fuertes en el centro y calor intenso en varias regiones
1 mins

Clima en Estados Unidos hoy martes 9 de junio: lluvias fuertes en el centro y calor intenso en varias regiones

Estados Unidos


Varios estudiantes testificaron que Metcalf, después de ordenarle a Anthony que abandonara la tienda de campaña de su equipo, se burló antes de que Anthony metiera la mano en una bolsa y sacara un cuchillo.

Un testigo adolescente recordó que Metcalf le dijo a Anthony: “No tienes nada en esa mochila. Es Frisco”.

La atención internacional sobre el caso se extendió, en parte, debido a publicaciones en redes sociales que magnificaron el asesinato en términos raciales. Anthony era negro; Metcalf era blanco. Los fiscales y los abogados defensores aseguraron al jurado que el caso no tenía nada que ver con la raza.

En cambio, el fiscal Bill Wirskye calificó el apuñalamiento como un “ataque furtivo y sorpresivo” y acusó a Anthony de incitar al enfrentamiento. Mike Howard, abogado de Anthony, afirmó que su cliente actuó en un “momento de miedo y caos” tras el primer contacto físico con Metcalf.

El apuñalamiento ocurrió una mañana lluviosa de abril de 2025. Testigos adolescentes dijeron que el enfrentamiento comenzó después de que Anthony se sentara bajo una carpa perteneciente al equipo de atletismo de la escuela secundaria Memorial, donde Metcalf cursaba su penúltimo año.

Video Denuncia mujer que su esposo fue arrestado por ICE, deportado y luego secuestrado en México


Otros estudiantes que participaban en la competición declararon que varios atletas le dijeron a Anthony que se fuera de la carpa y que él era el agresor. Cuando Metcalf le dijo a Anthony que tenía que moverse, Anthony metió la mano en una bolsa y respondió: "Tócame y verás lo que pasa", según el informe policial.

PUBLICIDAD

Según los testigos, Metcalf empujó a Anthony, quien reaccionó sacando un cuchillo y apuñalando a Metcalf en el pecho.

Un compañero de equipo declaró ante el jurado que Anthony estaba "desconsolado" tras el apuñalamiento. El juez John Roach Jr. ordenó que no se hicieran públicos los nombres de los testigos adolescentes.

“Lo oí decir: ‘Le dije que no me tocara’”, dijo el adolescente.

Los padres de Anthony y Metcalf han dicho que eran buenos estudiantes que planeaban ir a la universidad.

Relacionados:
NoticiasAsesinatoAsesinatosViolenciaHomicidiosIntento de homicidio

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Riquísimos por cierto
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
La sustituta
Gratis
Noche de bodas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX