Florida Florida ejecuta a Richard Knight por asesinar a una mujer y su hija de 4 años en 2002 Un hombre condenado por apuñalar mortalmente a la novia de su primo y a la hija de cuatro años de la pareja fue ejecutado este jueves en Florida mediante una inyección letal. Se trata de la séptima ejecución en Florida en lo que va de año y sigue a las 19 ejecuciones registradas en el estado el año pasado, una cifra récord.

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Un hombre de Florida condenado por apuñalar mortalmente a la novia de su primo y a la hija de 4 años de la pareja fue ejecutado el jueves por la tarde, convirtiéndose en la séptima persona que sufre la pena de muerte el estado este año.

Richard Knight, de 47 años, fue declarado muerto a las 6:13 pm (local) tras recibir una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Knight fue condenado por dos cargos de asesinato en primer grado por los homicidios, ocurridos en junio de 2002, de Odessia Stephens y su hija, Hanessia Mullings.

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La cortina de la cámara de ejecución se levantó puntualmente a las 6:00 pm (local) hora programada para la ejecución. Knight ya estaba atado con los brazos extendidos y una vía intravenosa colocada.

Cuando el alcaide le preguntó si deseaba hacer una última declaración, Knight declaró: "Quiero dar gracias a Yahvé, que es el Altísimo".

La ejecución comenzó inmediatamente después. Knight cerró los ojos y apenas se movió cuando los fármacos comenzaron a entrar en su organismo. Después de unos 10 minutos, se llamó a un médico a la sala y se declaró la muerte del recluso.

La séptima ejecución del año en Florida se produjo tras el récord de 19 ejecuciones registradas en el estado en 2025. El gobernador republicano Ron DeSantis supervisó en 2025 más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. El récord anterior de Florida era de ocho ejecuciones llevadas a cabo en 2014.

Según los registros judiciales, Knight había estado viviendo en Coral Springs, cerca de Fort Lauderdale, con su primo, la novia de su primo y la hija de ambos en el año 2000. Knight y Stephens discutían con frecuencia sobre el hecho de que Knight viviera allí. Una noche, mientras el primo de Knight estaba en el trabajo, Stephens le dijo a Knight que tendría que mudarse a la mañana siguiente. Knight se enojó y apuñaló a Stephens varias veces y luego atacó a la niña, según muestran los registros.

Mientras se encontraba detenido en la cárcel del condado de Broward tras su arresto, Knight confesó a otro recluso que había cometido los asesinatos, según los registros judiciales. El recluso testificó contra Knight durante su juicio.

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El jueves, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la última apelación de Knight sin comentarios.

Un total de 47 personas fueron ejecutadas en los Estados Unidos en 2025. Florida lideró la lista con una avalancha de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis.

El jueves temprano, la ejecución prevista del recluso de Tennessee Tony Carruthers fue suspendida después de que los funcionarios establecieran rápidamente la vía intravenosa principal para la inyección letal, pero dijeran que no podían encontrar una vena adecuada para una vía de respaldo, tal como se requiere. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció más tarde que el estado no volvería a intentar ejecutar a Carruthers, quien fue condenado por matar a tres personas, por lo menos durante un año.

Mientras tanto, Florida se prepara para llevar a cabo otra ejecución el 2 de junio. Andrew Richard Lukehart, de 53 años, fue condenado por golpear hasta la muerte a la hija pequeña de su novia en 1996.