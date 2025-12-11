Estados Unidos de América Departamento de Justicia fracasa en su segundo intento en una semana de imputar a la fiscal general de NY, Letitia James: reportes Se trata de otro duro golpe para el Departamento de Justicia tras la desestimación de los cargos anteriores contra James y otro enemigo acérrimo de Trump, el exdirector del FBI James Comey.

Video Gran jurado se niega a acusar a la fiscal general de Nueva York: resumen de las noticias del día

Un gran jurado rechazó por segunda vez en una semana volver a imputar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, negándose a reabrir una causa por presunto fraude hipotecario impulsada por el presidente Donald Trump, según reportes.

Fuentes consultadas por ABCNews, CNN y la agencia AP indicaron que los fiscales federales no lograron convencer a la mayoría de los miembros del gran jurado para que aprobaran los cargos contra James.

Se trata de otro duro golpe para el Departamento de Justicia tras la desestimación de los cargos anteriores contra James y otro enemigo acérrimo de Trump, el exdirector del FBI James Comey, en una sorprendente reprimenda a los esfuerzos del gobierno de Trump por procesar a los oponentes políticos del presidente.

Una jueza federal desestimó la acusación original contra James y Comey en noviembre, dictaminando que la fiscal que la presentó ante el gran jurado, Lindsey Halligan, había sido nombrada ilegalmente fiscal federal del Distrito Este de Virginia.

La semana pasada, otro gran jurado rechazó igualmente presentar cargos contra James.

El caso de Trump contra la fiscal general de Nueva York

Las acusaciones contra la fiscal están relacionadas con la compra que hizo James de una casa modesta en Norfolk, donde tiene familia.

James afirma que el caso tiene motivaciones políticas y ha negado haber cometido algún delito.

James, una demócrata que enfureció a Trump tras su primer mandato con una demanda en la que alegaba que él había construido su imperio empresarial sobre mentiras acerca de su riqueza, fue acusada inicialmente de fraude bancario y de hacer declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en 2020.

Durante la compraventa, firmó un documento estándar llamado “anexo de segunda vivienda”, en el que se comprometía a mantener la propiedad principalmente para su “uso y disfrute personal durante al menos un año”, a menos que el prestamista acordara lo contrario.

En lugar de utilizar la casa como segunda residencia, los fiscales dicen que James la alquiló a una familia de tres personas, lo que le permitió obtener condiciones de préstamo favorables que no están disponibles para propiedades de inversión.

Los casos contra James y un proceso separado contra Comey han intensificado las preocupaciones de que el gobierno de Trump esté utilizando sus facultades de aplicación de la ley para perseguir a los enemigos del presidente.

Ambos casos fueron presentados poco después de que la administración instaló a Lindsey Halligan, una exabogada de Trump sin experiencia previa como fiscal, como fiscal federal en medio de llamados públicos del presidente para tomar medidas contra sus oponentes políticos.

