El denominador común en las batallas de Trump con 'adversarios': investigaciones por supuesto fraude hipotecario

La frase "fraude hipotecario" se replica con creciente frecuencia en los frentes de batalla que abren funcionarios leales al presidente Donald Trump.

Han sido encabezados hasta el momento por Bill Pulte, parte de una familia conocida en el sector de la construcción a quien Trump encargó la agencia que supervisa las gigantes hipotecarias del gobierno, y Edward Martin, defensor de tres hombres acusados por el asalto al Capitolio y exfiscal interino de Washington DC que no logró apoyo amplio entre los republicanos del Senado cuando hace unos meses se evaluó dejarlo de forma permanente en el cargo.

Pulte promovió este miércoles con una retahíla de publicaciones en su cuenta de X seguida por tres millones de usuarios una carta suya para que Martin investigue si la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook incurrió en "fraude hipotecario".

Sin que haya una acusación penal formal en contra de Cook, el presidente Trump le pidió que renuncie y ella respondió que no lo hará con base en cuestionamientos hechos en publicaciones en redes sociales. Cook es la primera afroestadounidense en sentarse en la junta de gobernadores del banco central de Estados Unidos.

Lo ocurrido esta semana con la gobernadora Cook ha hecho pensar también que el presidente y su equipo intentan ampliar su ofensiva para lograr influencia en un banco central celosamente independiente. Si Cook saliera de la junta de gobernadores, Trump podría entonces nombrar, como ha dicho, a una persona alineada con su ideal de tasas de interés más bajas.

Este caso también parece reflejar un patrón, pues Cook es la tercera funcionaria que el gobierno denuncia, sin que se hayan presentado cargos formales, de presunto fraude con hipotecas personales.

Pulte y Martin también investigan por motivos parecidos al congresista demócrata Adam Schiff, un frecuente crítico de Trump que se involucró de cerca en el primer juicio político contra el presidente, y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien demandó y ganó el juicio contra Trump por haber inflado el precio de algunos bienes. Un tribunal de apelaciones mantuvo este jueves el veredicto de culpabilidad, pero desechó la multa de $464 millones que se le había fijado.



