Los "túneles secretos" debajo del templo principal de La Luz del Mundo en México

“La idea era poder escapar”

Este sistema le permitió a los Joaquín llegar desde su casa hasta su oficina en la parte trasera del enorme templo sin que nadie los viera. Así no interrumpían rezos ni actividades y podían moverse sin ser acosados por los fieles. “Hay un túnel que de su oficina va directo al altar”, describió la fuente.

Esta mujer, quien aceptó hablar pidiendo no revelar su identidad, aseguró que ella pasó a través de cinco túneles, uno de los cuales llega hasta un salón donde el líder de La Luz del Mundo se reunía con el Consejo de Obispos, el órgano que está directamente bajo su mando.

"Es un sótano", subraya la iglesia

“Conocimos la construcción desde sus inicios, he estado en el templo varias ocasiones, he tenido la bendición de ser el ministro responsable por algunos meses de la congregación en Hermosa Provincia y te puedo afirmar (…) que en la iglesia La Luz del Mundo no existen ‘túneles oscuros’, (sino que) existen espacios que están dispuestos a suplir las necesidades de la congregación local”, señaló.