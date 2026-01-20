Departamento de Justicia Departamento de Justicia cita al gobernador Walz en la investigación por obstrucción de la aplicación de las leyes de inmigración en Minnesota Fiscales federales entregaron seis citaciones del gran jurado a funcionarios de Minnesota, incluyendo al gobernador Tim Walz, al alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her, como parte de una investigación para determinar si obstruyeron o impidieron la aplicación de las leyes de inmigración.

Video Operativos de ICE en Minnesota ya afectan la vida diaria y la economía: Análisis

Los fiscales federales entregaron este martes, 20 de enero 2026, seis citaciones del gran jurado a funcionarios de Minnesota como parte de una investigación para determinar si obstruyeron o impidieron la aplicación de la ley federal durante una operación migratoria a gran escala en el área de Minneapolis-St. Paul, según informó una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press.

Las citaciones, que solicitan registros, se enviaron a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, informó la fuente, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre una investigación en curso y habló con AP bajo condición de anonimato.

Las citaciones se produjeron cuando la administración Trump instó a un juez a rechazar los esfuerzos de Minnesota y sus ciudades más grandes para detener con una demanda la oleada de medidas de control de la inmigración que ha agitado Minneapolis y St. Paul durante semanas.

El Departamento de Justicia calificó la demanda, presentada poco después del fatal tiroteo de Renee Good por parte de un agente de inmigración, como "legalmente frívola". Los abogados argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional está actuando dentro de sus facultades legales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

La " Operación Metro Surge" ha hecho que el estado sea más seguro con la detención de más de 3,000 personas que se encontraban en el país de forma ilegal, afirmó el gobierno federal el lunes en un escrito judicial.

"En pocas palabras, Minnesota quiere vetar la aplicación de la ley federal", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con sus redadas sin precedentes. Describió a los agentes armados como mal entrenados y dijo que la "invasión" debe cesar.

La demanda presentada el 12 de enero pasado, solicita una orden para detener o limitar la acción policial. Se esperan más presentaciones y se desconoce cuándo tomará una decisión la jueza federal Katherine Menéndez.

Ilan Wurman, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, duda que los argumentos del estado tengan éxito, en declaraciones a The Associated Press.

No hay duda de que la ley federal prevalece sobre la ley estatal, que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia del gobierno federal y que el presidente, dentro de los límites legales, puede asignar más recursos federales para la aplicación de la ley a los estados que han sido menos cooperativos en ese ámbito que otros estados

Semanas de agitación en Minnesota

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho Migratorio de Minnesota, expresó su frustración por el hecho de que los defensores no tengan forma de saber si las cifras de detenciones del gobierno y las descripciones de las personas detenidas son precisas. Ciudadanos estadounidenses han sido sacados a la fuerza de sus hogares y vehículos durante la oleada de detenciones en Minnesota.

"Estamos hablando de personas reales, de las que potencialmente no tenemos ni idea de lo que les está sucediendo", dijo Decker.

En otra demanda, Menéndez declaró el viernes que los agentes federales no pueden detener ni lanzar gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos que no obstaculizan a las autoridades.

Renee Good, de 37 años, murió el 7 de enero cuando movía su vehículo, que bloqueaba una calle de Minneapolis en la que operaban agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los funcionarios de la administración Trump afirman que el agente, Jonathan Ross, le disparó en defensa propia, aunque los videos del incidente muestran que el Honda Pilot se alejaba lentamente de él.

Desde entonces, el público se ha enfrentado repetidamente a los agentes, silbando y gritando insultos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza.

Estos cuerpos, a su vez, han utilizado gases lacrimógenos y sustancias químicas irritantes contra los manifestantes. Los transeúntes han grabado vídeos de agentes utilizando un ariete para entrar en una casa, así como rompiendo las ventanillas de los vehículos y sacando a la gente de los coches.

Denuncias de presunta discriminación

Mientras tanto, la policía de la región afirmó que los agentes fuera de servicio han sido objeto de discriminación racial por parte de los agentes federales y detenidos sin motivo. El jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, dijo que ha recibido quejas de residentes que son ciudadanos estadounidenses, incluidos sus propios agentes.

"Todas estas personas son personas de color a las que les ha ocurrido esto", dijo Bruley durante una conferencia de prensa.

Afirmó que cree que las detenciones han sido llevadas a cabo por un "pequeño grupo de personas" y no por todos los agentes de la zona.