Departamento de Justicia abre investigación contra el gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis por impedir trabajos de ICE

El Departamento de Justicia de EEUU abrió una investigación en contra del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis por impedir trabajos de agentes migratorios.

El Departamento de Justicia está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por presuntamente conspirar para impedir la labor de agentes federales de inmigración en sus jurisdicciones, según reportes de medios estadounidenses como CBS, Fox News y CNN.

La averiguación se deriva de las declaraciones de ambos funcionarios electos sobre los miles de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la Patrulla Fronteriza, desplegados en Minnesota y Minneapolis para aplicar las leyes migratorias, reportó CBS.

Walz había hecho un llamado al presidente Donald Trump este jueves llamando a desescalar una situación tensa en Minneapolis, donde ha habido protestas por la actuación de los agentes federales tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que recibió varios disparos de un agente de ICE.

Trump había amenazado con aplicar la Ley Antiinsurreción en el estado hace algunos días, pero este viernes dijo que no hay motivos para utilizarla "en este momento".

"Si la necesitara, la utilizaría", declaró el presidente a los periodistas el viernes. "No creo que haya ninguna razón para utilizarla en este momento, pero si la necesitara, la utilizaría. Es muy poderosa".

Mas información en breve

