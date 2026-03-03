Conciertos Conflicto con Ticketmaster y Live Nation por conciertos: ¿De qué acusan a las empresas? El Departamento de Justicia señala a Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, de monopolizar y distorsionar la industria de conciertos y eventos, encareciendo los precios para los consumidores. La acusación fue presentada en un juicio que llevan adelante el DoJ y 39 estados contra ambas empresas, donde se plantea que sean resarcidos artistas y consumidores por estas prácticas.

La empresa de venta de boletos para eventos y conciertos Ticketmaster, y su empresa matriz, Live Nation Entertainment, fueron calificadas como monopólicas este martes por parte de un abogado del Departamento de Justicia, durante la apertura de un juicio civil antimonopolio que llevan adelante contra ambas empresas el gobierno y 39 estados de la Unión.

David Dahlquist, abogado de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, dijo en su declaración inicial que los demandantes aspiran a que el jurado federal de Manhattan ponga fin al monopolio y recompense a los artistas y consumidores con un mercado competitivo que les permita ganar más dinero.

"Este caso trata sobre el poder, el poder de un monopolista para controlar la competencia", afirmó. "Hoy en día, la industria de la venta de entradas para conciertos está destrozada", dijo Dahlquist. La tesis del gobierno plantea que la conducta de Ticketmaster ha elevado los precios de los boletos.

En el otro bando, el abogado David Marriott, de parte de las empresas, cuestionó las opiniones del gobierno. " Dejaremos que los números hablen por sí mismos", afirmó. "No tenemos poder de monopolio".

Las pruebas del caso se presentarán durante las próximas seis semanas, según informó el juez del caso, Arun Subramanian, al jurado, para que se pueda decidir si Live Nation y Ticketmaster infringieron las leyes antimonopolio.

El juicio tiene su origen en una demanda presentada en 2024 en la que se alegaba que las empresas habían dominado el sector asfixiando a la competencia y controlando todo, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

Ticketmaster, fundada en 1976 y fusionada con Live Nation en 2010, es la mayor empresa de venta de entradas del mundo para conciertos, eventos deportivos, obras de teatro y mucho más.

Distintas controversias desde hace décadas

Dahlquist señaló que la empresa de venta de entradas provocó indignación en noviembre de 2022 cuando su sitio web se colapsó durante la preventa de entradas para la gira de Taylor Swift.

Ticketmaster aseguró que el sitio web se vio desbordado tanto por los fans como por los ataques de bots, que se hacían pasar por consumidores para acaparar entradas y venderlas en sitios web secundarios. La debacle provocó audiencias en el Congreso y proyectos de ley en las legislaturas estatales con el objetivo de proteger mejor a los consumidores.

Dahlquist afirmó que las prácticas anticompetitivas de Live Nation incluyen el uso de contratos a largo plazo, de entre cinco y siete años, para evitar que las salas elijan a sus rivales y bloquear el uso de múltiples vendedores de entradas.

Las controversias con Ticketmaster son de larga data, y se remontan a varias décadas atrás. La banda Pearl Jam se enfrentó en 1994, años antes de la fusión con Live Nation, aunque el Departamento de Justicia finalmente se negó a presentar una demanda.

Live Nation ha sostenido que los artistas y los equipos fijan los precios y deciden cómo se venden las entradas.

Marriott afirmó que Live Nation era el mayor patrocinador de artistas musicales del mundo, permitiendo a 159 millones de personas ver a 11,000 artistas en 55,000 conciertos.

El abogado de la defensa consideró que el gobierno exagera los ingresos de las empresas, entre otras cosas al decir que Ticketmaster se embolsa 7 dólares por entrada, cuando en realidad obtiene 5 dólares y, tras descontar los gastos, se queda con menos de 2 dólares.

Live Nation y Ticketmaster, dijo, "se dedican a llevar alegría a la vida de las personas".