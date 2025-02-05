Texas ejecuta a Steven Lawayne Nelson, de 37 años, el reo condenado a muerte por asfixiar a un pastor en una iglesia

Video Será ejecutado por matar a su hija: el detective que lo investigó ve desacreditadas las pruebas

Steven Lawayne Nelson, de 37 años, fue ejecutado este miércoles en Texas, la segunda ejecución en Estados Unidos este año y la primera de cuatro programadas en Texas durante los próximos tres meses.

Lawayne Nelson había sido condenado por golpear y asfixiar a un pastor del área de Dallas en su iglesia durante un robo.

El reo recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 6:50 p.m. CST en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Había sido declarado culpable del asesinato en 2011 del reverendo Clint Dobson, un pastor de 28 años que fue golpeado, estrangulado y asfixiado con una bolsa de plástico dentro de la Iglesia Bautista NorthPointe en Arlington.

La secretaria de la iglesia, Judy Elliott, de 67 años, fue brutalmente golpeada, pero sobrevivió.

Poco antes de comenzar la inyección, el recluso le dijo en repetidas ocasiones a su esposa, que miraba a través de una ventana a poca distancia de él, que la amaba y que se sentía agradecido.

“Es lo que es”, dijo Nelson. Cuando añadió que debería “disfrutar de la vida”, la mujer, Helene Noa Dubois, acercó a la ventana un perro de servicio blanco que le permitieron llevar al área de testigos.

“No tengo miedo. Estoy en paz”, añadió Nelson.

Cuando comenzó a administrarle la dosis letal del sedante pentobarbital, le dijo a Dubois: “Déjame ir a dormir”.

Nelson es el primer preso condenado a muerte en Texas ejecutado desde que se suspendiera la de Robert Roberson el 17 de octubre de 2024, cuyo caso generó titulares por haber sido condenado por diagnóstico de síndrome del bebé sacudido.

Carolina del Sur llevó a cabo el viernes la primera ejecución del país en 2025.

Marion Bowman Jr. recibió una inyección letal por su condena por asesinato por matar a tiros a un amigo cuyo cuerpo quemado fue encontrado en un automóvil en 2001.

Nelson era un trabajador que abandonó la escuela secundaria y tenía un largo historial de problemas legales y arrestos que comenzaron a los 6 años.

Se casó recientemente mientras estaba en el corredor de la muerte y había suplicado clemencia, alegando que solo había servido como vigía de robos y culpó a otros dos hombres por matar a Dobson.

