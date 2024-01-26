La agónica ejecución con nitrógeno de Kenneth Smith: convulsionó, apretó los puños, tembló

Video Qué es la ‘hipoxia de nitrógeno’, el cuestionado método con que ejecutaron a un reo en Alabama

Kenneth Eugene Smith se convirtió la noche de este jueves en el primer preso en Estados Unids ejecutado mediante la inhalación de gas nitrógeno, un método seriamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.

Smith, de 58 años, fue condenado a muerte en 1988 tras haber sido hallado culpable del asesinato por encargo de Elizabeth Sennett, de 45 años, la esposa del pastor Charles Sennett en Alabama.

Tras fallar su ejecución mediante inyección letal hace dos años, porque no pudieron encontrarle una vena para administrarle los medicamentos, la fiscalía pidió que fuese ejecutado mediante hipoxia de nitrógeno.

El polémico método fue protestado por la defensa del reo y también por la ONU y grupos opuestos a la pena de muerte, al considerar que se trata de un procedimiento experimental y doloroso. La Corte Suprema zanjó el jueves el asunto autorizando la ejecución.

Smith fue declarado muerto a las 20:25 horas del jueves en la prisión Holman de Atmore después de que le indujeran la "hipoxia de nitrógeno".

Kenneth Eugene Smih, reo condenado a muerte en Alabama. Imagen Alabama Department of Corrections.

Los últimos 22 minutos de vida de Smith

A las 7:53 pm se abrieron las cortinas de la sala de testigos, que pudieron observar a Smith sujeto a la camilla de ejecuciones mediante correas en brazos y pies. En la cara tenía una máscara facial conectada a un tubo de plástico que salía de un agujero en la pared..

Smith saludó a los cuatro testigos. Sonrió a través de la máscara e hizo el signo de OK con la mano izquierda.

Dos minutos más tarde se le permitió hacer una última declaración, sin retirarle la máscara. "Esta noche, Alabama ha hecho que la humanidad dé un paso atrás", dijo Smith, para luego agradecer a quienes le apoyaron en todo momento. "Gracias por apoyarme. Los quiero a todos".

A las 7:56 pm el reverendo Jeff Hood, consejero espiritual del preso, se acercó a Smith mientras sostenía una Biblia y parecieron rezar.

Un minuto más tarde, un funcionario comprobó que la mascarilla estuviese completamente sellada.

El nitrógeno empezó a fluir.



Transcurrieron tres minutos de agonía: Smith se retorció, convulsionó en la camilla. Parecía estar plenamente consciente cuando comenzó a salir el gas.

Su cuerpo se sacudía con violencia, apretaba los puños y los ojos se le ponían en blanco, dice una reseña de USA Today.

Las piernas del reo temblaban bajo la sábana y la camilla se estremeció varias veces; Smith jadeaba. El reverendo se quitó los lentes, se secó las lágrimas y se persignó varias veces.

A las 8:02 pm parecía haber perdido el conocimiento. Su cuerpo permaneció inmóvil unos 20 segundos y luego dio varias bocanadas de aire. Una mujer testigo de Smith sollozaba en la pequeña sala.

La respiración entrecortada de Smith diminuía progresivamente hasta que a las 8:15 parecía haber respirado por última vez.

Los funcionarios cerraron las cortinas de la sala de testigos.

El reo "sufría claramente", reclamó la ONU

Smith estuvo tres décadas en el corredor de la muerte tras ser hallado culpable en 1989 del homicidio de la esposa de un pastor.

Mike Sennett, hijo de la víctima, dijo el jueves en la noche que Smith “llevaba encarcelado casi el doble del tiempo que yo conocía a mi madre".

“Nada de lo que ha pasado hoy aquí va a traer a mamá de vuelta. Es un día agridulce. No vamos a saltar, gritar y aplaudir (...) terminaré diciendo que esta noche se ha hecho justicia con Elizabeth Dorlene Sennett", apuntó.

La Unión Europea y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamentaron este viernes la primera ejecución de un hombre con gas nitrógeno en Estados Unidos.

"Se retorcía y sufría claramente", declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en una reunión informativa periódica de la ONU en Ginebra. "En lugar de buscar métodos novedosos y no probados para ejecutar a las personas, pongamos fin a la pena de muerte. Es un anacronismo que no pertenece al siglo XXI".

En 2023 se llevaron a cabo 24 ejecuciones en EEUU, todas mediante inyección letal, el método más extendido en el país para la aplicación de la pena capital.

Solo tres estados (Alabama, Mississippi y Oklahoma) han autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ninguno ha intentado utilizarla hasta ahora.

Con información de AP.

