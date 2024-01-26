En qué consiste la hipoxia de nitrógeno que usaron por primera vez para ejecutar a un reo en Alabama

Video Qué es la ‘hipoxia de nitrógeno’, el cuestionado método con que ejecutaron a un reo en Alabama

Kenneth Eugene Smith se convirtió este jueves en Alabama en el primer preso ejecutado por hipoxia de nitrógeno.

Se trata de un procedimiento en el que la persona muere por inhalación de gas nitrógeno, a lo que se opuso férreamente la defensa de Smith alegando que su cliente sería sometido a un método experimental que podría violar la prohibición constitucional a los castigos crueles e inusuales, aunque la Corte Suprema de EEUU no desautorizó la ejecución.

PUBLICIDAD

La hipoxia es el término médico con el que se denomina la falta de oxígeno en la sangre. La Clínica Mayo explica que se trata de "un nivel de oxígeno inferior a lo normal en la sangre".

Mediante este método, se obliga al recluso a respirar únicamente nitrógeno, privándole del oxígeno necesario para mantener las funciones corporales, provocándole la muerte.

Antes de la ejecución de Smith, relatores de Naciones Unidas se mostraron preocupados por el "grave sufrimiento que podría causar la ejecución por inhalación de nitrógeno" y afirmaron el miércoles en un comunicado que "no hay pruebas científicas" que demuestren lo contrario.

22 minutos de una ejecución muy cuestionada

En efecto, Smith, de 58 años, fue inmovilizado en la camilla de ejecuciones y se le colocó una mascarilla por donde se le suministró gas nitrógeno puro que le causó la falta de oxígeno, informaron funcionarios.

El reo estuvo consciente por varios minutos, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Durante al menos dos minutos pareció agitarse y retorcerse sobre la camilla, por momentos tensando sus ataduras. Luego mostró una respiración agitada durante varios minutos, hasta que ya no fue perceptible. El procedimiento duró unos 22 minutos.

Smith, condenado a muerte por el asesinato en 1988 a Elizabeth Sennett, la esposa del predicador Charles Sennett, fue declarado muerto a las 20:25 horas.

En noviembre del año pasado, su ejecución mediante inyección letal tuvo ser suspendida porque los funcionarios estatales no pudieron encontrar una vena adecuada para inocularle los fármacos al cabo de una hora, el límite máximo de tiempo legalmente permitido.

PUBLICIDAD

Esta fue la primera vez que se empleó un nuevo método de ejecución en Estados Unidos desde 1982, cuando se implementó la inyección letal, el más usado en la actualidad.

Otros dos estados, Oklahoma y Mississippi, ya habían autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ninguno lo ha puesto en práctica.

Mira también: