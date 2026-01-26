Noticias EEUU deporta al excandidato presidencial salvadoreño Norman Quijano; pactó con líderes de la Mara Salvatrucha Estados Unidos entregó a la Fiscalía de El Salvador al excandidato presidencial Norman Quijano, condenado a 13 años de prisión por fraude electoral.

Estados Unidos entregó este lunes 26 de enero 2026, a la Fiscalía salvadoreña al diputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial Norman Quijano, sentenciado a 13 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas por haber pactado beneficios para las pandillas a cambio de que lo apoyaran en los comicios presidenciales de 2014.

Quijano, de 78 años, fue detenido en Estados Unidos el 6 de marzo de 2025, y permaneció recluido en un centro para migrantes en Texas.

Al bajar las escalinatas del avión en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, Quijano fue notificado de su condena, emitida hace casi dos años.

La Fiscalía informó en la red social X:

Será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña



Al trascender la captura de Quijano, el presidente Nayib Bukele advirtió en X que se trata de un “mensaje para todos los que huyen de la justicia”.

¿De qué se le acusa a Norman Quijano?

En abril de 2024, Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por negociar con los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para que lo ayudaran a ganar las elecciones presidenciales, en las que finalmente triunfó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La Fiscalía dice que Quijano les prometió a los cabecillas, entre otras cosas, beneficios económicos, reducir el nivel de operatividad de la policía contra las pandillas, y programas de reinserción a favor de sus integrantes.

Según la acusación, días antes de la segunda vuelta electoral de 2014, Quijano se reunió con cabecillas de las dos pandillas y “realizó negociaciones ilícitas en las cuales hizo ofrecimientos de beneficios”.

En una segunda reunión en la que no estuvo presente Quijano, sino el excomandante guerrillero Raúl Mijangos —que falleció en la cárcel cuando era procesado por el mismo delito—, se entregó a los pandilleros un maletín con 100 mil dólares, según la Fiscalía.

Se lleva a cabo juicio de Norman Quijano sin que estuviera presente

El juicio se llevó a cabo pese a la ausencia de Quijano, quien estaba prófugo, luego de que el Código Procesal Penal del país fue reformado en 2022 para poder enjuiciar a un imputado aún sin estar presente.

Quijano ha sido un prominente dirigente de la derechista Alianza Republica Nacionalista (Arena), partido que gobernó el país por 30 años (1989-2009). Además fue presidente del Congreso salvadoreño, y fue elegido diputado del PARLACEN para el periodo 2021-2026.

Salió del país el 30 de abril de 2021, cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo en el Congreso salvadoreño y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran.

Se desconocía su paradero, hasta que trascendió que se encontraba en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos.

En diciembre de ese año, el Congreso decidió quitarle a Quijano el fuero de diputado del PARLACEN. Sus abogados alegaron que el proceso de desafuero fue ilegal, porque no le correspondía al Congreso salvadoreño retirarle la protección constitucional, sino al poder legislativo centroamericano, pero los jueces desestimaron ese alegato.