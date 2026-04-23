Medicina Praluent, el medicamento contra el colesterol de Regeneron, tendrá precios reducidos dentro del programa TrumpRx El presidente Donald Trump anunció un acuerdo con Regeneron para reducir el costo de sus productos farmacéuticos, incluyendo Praluent, una medicina contra el colesterol que reducirá casi a la mitad su precio dentro de la plataforma gubernamental TrumpRx.

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El presidente Donald Trump suscribió un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Regeneron, para reducir los precios de venta al público de sus productos y medicinas, incluyendo la rebaja a casi la mitad del importe de un medicamento para el colesterol y las enfermedades cardíacas, distribuido a través de la plataforma gubernamental de acceso a medicamentos TrumpRx.

Desde el Salón Oval, el mandatario dijo este jueves que "17 de las compañias farmacéuticas más grandes, que representan 80% del mercado de medicinas, han ahora acordado vender a los pacientes estadounidenses a los precios más bajos en el mundo, lo que conllevará a la mayor caída en los precios de las medicinas en EEUU".

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En concreto, Regeneron "reducirá el precio de su potente medicina para el colesterol, Praluent, de $537 a $225 para pacientes que compren directamente a través de TrumpRx", explicó la Casa Blanca.

El convenio con la farmacéutica también incluye reducciones de precios de todos sus actuales y futuros medicamentos en Medicaid, indicó Trump.

La Casa Blanca también informó que la nueva terapia génica de Regeneron para un tipo raro de sordera genética, llamada Otarmeni, "se administrará a los pacientes estadounidenses sin costo alguno como parte de este acuerdo".

"Otarmeni fue aprobado hoy en un plazo sin precedentes a través del Programa Nacional de Vales Prioritarios del Comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), un nuevo proceso para acelerar la revisión de productos que se alinean con prioridades nacionales críticas", indicó un comunicado de la Casa Blanca.

El tratamiento "no tendrá ningún costo para las familias estadounidenses" que esperan que sus hijos puedan oír.

El programa, que no fue autorizado por el Congreso, lleva meses siendo objeto de escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso. Los legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado han señalado que los vales de la FDA se han destinado en repetidas ocasiones a empresas que aceptan las concesiones en materia de precios solicitadas por la Casa Blanca.

Argumento electoral

El acuerdo con Regeneron se produce en un momento en que la administración Trump ha estado promocionando sus iniciativas para brindar alivio económico de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, mientras los estadounidenses señalan que los altos costos de la atención médica, la gasolina, los alimentos y otras necesidades básicas están afectando sus presupuestos.

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Se trata de uno de los muchos acuerdos denominados "de nación más favorecida" que la administración Trump ha firmado con las empresas farmacéuticas para equiparar los precios de los medicamentos en EEUU a los de otros países desarrollados. El pasado mes de julio, Trump envió cartas públicas a los ejecutivos de 17 importantes empresas farmacéuticas sobre este tema. Regeneron es la última de esas empresas en llegar a un acuerdo con su administración.

Para Trump, el anuncio con Regeneron "debería ser noticia de primera plana". Afirmó que los votantes en las elecciones de mitad de mandato de noviembre deberían recompensar a su partido gracias a los acuerdos con los fabricantes de medicamentos.

"Deberíamos ganar las elecciones de mitad de mandato, pero, por desgracia, no funciona así", dijo Trump.

Además, el mandatario tiene una historia notable con la farmacéutica.

Durante su primer mandato en 2020, cuando fue hospitalizado por Covid-19, se le administró una dosis de un medicamento que Regeneron estaba probando para suministrar anticuerpos con el fin de ayudar a su sistema inmunológico.

Tras recibir el alta, Trump publicó un video en el que aparecía frente a la Casa Blanca y elogiaba repetidamente a Regeneron.

Sin detalles sobre los acuerdos farmacéuticos

Como parte del nuevo acuerdo, Regeneron también se ha comprometido a invertir 27,000 millones de dólares en investigación, desarrollo y fabricación en Estados Unidos, según la hoja informativa de la Casa Blanca. Históricamente, los acuerdos de Trump han ofrecido a las empresas exenciones de sus aranceles si asumen tales compromisos.

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A pesar de que Trump y su Departamento de Salud y Servicios Humanos han promocionado sus acuerdos sobre precios de medicamentos como transformadores, los detalles de los acuerdos no se han hecho públicos hasta ahora.

Presionado por los miembros del Congreso para que compartiera los contratos esta semana, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo que su equipo compartiría todos los detalles que pudiera que no incluyeran información de propiedad exclusiva o secretos comerciales. Trump y Kennedy han instado al Congreso a codificar los acuerdos en ley.

Los acuerdos se han topado ocasionalmente con obstáculos. Una pieza clave de los acuerdos con los fabricantes de medicamentos para bajar de peso Eli Lilly y Novo Nordisk se desmoronó a principios de esta semana cuando Medicare retrasó la implementación de un programa para que las aseguradoras cubran los medicamentos GLP-1.

Los precios de los medicamentos para los pacientes en EE. UU. pueden depender de varios factores, entre ellos la competencia a la que se enfrenta un tratamiento y la cobertura del seguro. La mayoría de las personas tienen cobertura a través del trabajo, el mercado de seguros individuales o programas gubernamentales como Medicaid y Medicare, que las protegen de gran parte del costo.

Los pacientes de Medicaid, el programa financiado por los estados y el gobierno federal para personas de bajos ingresos, ya pagan un copago nominal de unos pocos dólares para surtir sus recetas, pero unos precios más bajos podrían ayudar a los presupuestos estatales que financian los programas.