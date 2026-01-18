anuncios Fannie Mae utiliza la voz de Donald Trump generada con inteligencia artificial para un anuncio Fannie Mae difundió un anuncio narrado con una voz creada con inteligencia artificial que imita a Donald Trump, con autorización de su administración; el video promete una “nueva Fannie Mae” para impulsar el sueño americano y ampliar el acceso a hipotecas.

Lo que suena como si el presidente Donald Trump estuviera narrando un nuevo anuncio de Fannie Mae en realidad es una voz clonada po r inteligencia artificial leyendo un texto, según una advertencia en el video.

La voz en el anuncio, creado con la autorización de la administración Trump, promete una "Fannie Mae completamente nueva" y llama a la institución la "protectora del sueño americano". El anuncio se publica en un momento en que la administración está realizando un gran esfuerzo para demostrar a los votantes que está respondiendo a sus preocupaciones sobre la asequibilidad, incluso en el mercado inmobiliario.

Trump planea hablar sobre vivienda en su aparición en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde líderes mundiales y ejecutivos corporativos se reunirán esta semana.

Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Trump utiliza IA para replicar su voz. La primera dama Melania Trump contrató recientemente a la firma de tecnología de IA Eleven Labs para que le ayudara a grabar la versión en audio de sus memorias.

Se desconoce quién clonó la voz del presidente Trump para el anuncio de Fannie Mae.

El mes pasado, Trump prometió en un discurso en horario de máxima audiencia que implementaría “algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos”.

“Durante generaciones, ser propietario de una vivienda significó seguridad, independencia y estabilidad”, dice la voz digitalizada de Trump en el anuncio de un minuto emitido el domingo. “Pero hoy, ese sueño parece inalcanzable para muchos estadounidenses, no porque hayan dejado de trabajar duro, sino porque el sistema dejó de funcionar para ellos”.

Fannie Mae y su contraparte Freddie Mac, bajo control gubernamental desde la Gran Recesión, compran hipotecas a los bancos que cumplen con sus criterios de riesgo, lo que contribuye a generar liquidez en el mercado inmobiliario. Ambas entidades garantizan aproximadamente la mitad del mercado estadounidense de préstamos hipotecarios, valorado en 13 billones de dólares, y son un pilar fundamental de la economía estadounidense.

El anuncio dice que Fannie Mae trabajará con la industria bancaria para aprobar más posibles compradores de viviendas para hipotecas.

Bill Pulte, quien dirige la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, ha dicho que quiere vender acciones de Fannie Mae y Freddie Mac en una bolsa de valores importante, pero no se han establecido planes concretos.

Trump y Pulte también han propuesto extender la hipoteca de 30 años a 50 años para reducir los pagos mensuales. Trump pareció desistir de la propuesta después de que los críticos afirmaran que un préstamo a más largo plazo reduciría la capacidad de las personas para generar capital inmobiliario y aumentar su propio patrimonio.

A principios de este mes, Trump también dijo que quiere impedir que los grandes inversores institucionales compren casas, afirmando que una prohibición facilitaría que las familias más jóvenes compren sus primeras casas.

El permiso de Trump para el uso de IA resulta interesante, dado que se ha quejado de que asesores de la administración Biden utilizan un autopen para estampar la firma del expresidente en leyes, indultos u órdenes ejecutivas. Un autopen es un dispositivo mecánico que se utiliza para replicar la firma auténtica de una persona.