Acusan de asesinato a dos hombres por el tiroteo de celebración del Super Bowl en Kansas City

Tiroteo en desfile de los Chiefs de Kansas: ¿es momento de que haya una legislación federal de control de armas?

Dos hombres han sido acusados de asesinato de una mujer y otras 22 resultaron que resultaron heridas en un tiroteo tras el desfile de los Kansas City Chiefs por su triunfo en el Super Bowl, informó este martes la fiscalía de Missouri.

Dominic Miller y Lyndell Mays están acusados de asesinato en segundo grado y otros cargos. Ambos han estado hospitalizados desde el tiroteo, dijo la fiscal del condado de Jackson, Jean Peters Baker, durante una rueda de prensa.

Los funcionarios se negaron a responder si los hombres estaban siendo tratados por heridas de bala u otras lesiones.

Peters Baker dijo que ambos hombres estaban detenidos bajo fianza de un millón de dólares y se enfrentan a una posible condena de cadena perpetua por los cargos de asesinato.

De acuerdo con las autoridades, los hombres no se conocían antes del tiroteo. Estaban entre varias personas discutiendo y “la situación escaló rápidamente” cuando Mays "sacó primero su pistola" y otros hicieron lo mismo, dijo Peters Baker.

La policía detalló que fue el arma de Miller la que efectuó el disparo que mató a la Lisa López-Galván, la DJ de origen hispano, cuyo nombre artístico era 'Lisa G'.

Se esperan más cargos con relación al tiroteo en Kansas City

Los nuevos cargos se producen después de que dos menores fueran detenidos la semana pasada por cargos relacionados con armas de fuego y resistencia a la autoridad. La pareja no fue identificada debido a su edad.

Las autoridades dijeron que era posible que se presentaran más cargos a otros involucrados en el tiroteo.

"Quiero que entiendan que queremos que todos los tiradores rindan cuentas de sus actos de aquel día. Todos y cada uno", dijo Peters Baker. "Así que, aunque todavía no hemos llegado a ese punto en lo que respecta a cada uno de los individuos, vamos a conseguirlo".

¿Quién era Lisa López-Galván, la hispana que murió en el tiroteo durante el desfile de Kansas City Chiefs?

El tiroteo del pasado 14 de febrero se produjo mientras 800 agentes de policía patrullaban la celebración de los Kansas City Chiefs en el más reciente Super Bowl.

El saldo fue de 22 personas heridas, entre los 8 y los 47 años, según el jefe de policía Stacey Graves. Lisa López-Galván, madre de dos hijos y presentadora de ‘Taste of Tejano’, resultó muerta.

Según el sitio web de la estación, López-Galván trabajó como DJ privada bilingüe durante más de 15 años antes de entrar a presentar 'Taste of Tejano', en marzo de 2022.

López-Galván ha sido descrita como una madre dedicada y una persona extrovertida y muy querida en la comunidad, según dijeron dos de sus amigas de la infancia. Una de ellas, Roza Izurieta, dijo, citada por la AP, que Lisa era " el tipo de persona que se colocaría frente a una bala para salvar a cualquiera".

El presidente Joe Biden deploró el tiroteo e hizo un llamamiento a los estadounidenses para que apoyen sus peticiones de que el Congreso promulgue una reforma de las armas.

