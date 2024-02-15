Una "disputa personal" generó el tiroteo en Kansas City durante la celebración del triunfo del SuperBowl

Video Mujer fallecida en el tiroteo de Kansas City era de origen mexicano

La policía informó que el tiroteo que dejó una persona muerta y casi dos docenas de heridos después del desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs pareció surgir de una disputa entre varias personas.

La policía detuvo a tres personas, incluidos dos menores, y recuperó varias armas de fuego en el lugar, según informó la jefa de policía Stacey Graves en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Disputa personal no especificada

Graves no identificó a las tres personas bajo custodia, las cuales no se consideran bajo arresto han sido arrestadosy dijo que la policía está trabajando para determinar "la participación de otros"

Graves dijo que "no hubo ningún vínculo con el terrorismo o el extremismo violento local", y que "parecía haber una disputa entre varias personas que terminó en tiroteos", dijo la jefa de policía Stacey Graves.

La única víctima mortal por el momento fue identificada como Lisa López-Galván una presentadora de radio de origen latino y madre de dos hijos. Varios de sus familiares, que estaban con ella en el momento de los hechos, también resultaron heridos.

La policía dijo que tres personas fueron detenidas y se recuperaron armas de fuego. Los investigadores piden a los testigos y a las víctimas que llamen a una línea directa específica.

Además, Graves informó que las víctimas tenían entre 8 y 47 años, y que la mitad de los 22 heridos tenían menos de 16 años.

El tiroteo afuera de la histórica Union Station de la ciudad ocurrió a pesar de la presencia de más de 800 policías en el lugar.

Historia de violencia en Kansas City

Kansas City tiene una larga historia de problemas con la violencia armada. En 2020 estuvo entre las nueve ciudades objetivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un esfuerzo por combatir los delitos violentos, y en 2023, la ciudad mantuvo su récord de 182 homicidios anuales, la mayoría de los cuales involucraron armas de fuego.

El alcalde Quinton Lucas se ha unido a alcaldes de todo el país para pedir nuevas leyes para reducir la violencia armada, incluyendo la exigencia de verificaciones de antecedentes universales.

PUBLICIDAD

Violencia en celebraciones deportivas

El acto de violencia armada en el desfile del miércoles es la más reciente que ocurre en una celebración de un evento deportivo en Estados Unidos que se ve empañada por la violencia armada.

El año pasado varias personas fueron heridas en un tiroteo en Denver en un estacionamiento durante la celebración del triunfo del equipo local, los Denver Nuggets, en el campeonato de la NBA de los Nuggets.

También en 2023 un tiroteo en un estacionamiento cercano al lugar del desfile por el triunfo en la Serie Mundial de béisbol de grandes ligas de los Texas Rangers en Dallas, produjo varios heridos.

Con información de The Associated Press.