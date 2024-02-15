Una DJ hispana, la víctima del tiroteo en Kansas City en la celebración del triunfo en el Super Bowl

Video El momento de caos que causó el tiroteo en pleno desfile del Super Bowl en Kansas City

Un nuevo tiroteo masivo convirtió en tragedia la celebración en Kansas City del triunfo de su equipo en la Super Bowl.

Una mujer murió y más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas al menos 8 niños, según informaron las autoridades.

Tres personas fueron detenidas y se encontraron armas de fuego en la escena. Aún no está claro qué motivó el tiroteo.

La única víctima mortal por el momento fue identificada como Lisa López-Galván una locutora de radio de origen latino. Varios de sus familiares, que estaban con ella en el momento de los hechos, también resultaron heridos.

¿Quién era Lisa-López-Galván?

La muerte de Lisa-López Galván la confirmó la propia emisora KKFI radio 90.1 FM, para la que trabajaba de co-presentadora del programa 'Taste of Tejano' desde hace casi dos años.

“Es con sincera tristeza y un corazón extremadamente apesadumbrado y roto que informamos a nuestra comunidad que la DJ de KKFI Lisa López, presentadora de 'Taste of Tejano', perdió la vida”, reportó la emisora en su cuenta de Facebook. “Este ataque sin sentido ha dejado a una familia y a esta comunidad de Kansas City sin una persona hermosa”, agregó la publicación.

"Estamos absolutamente devastados por la pérdida de una persona tan maravillosa que dio tanto a KKFI y a la comunidad de KC", dijo en un correo a CNN Kelly Dougherty, directora de desarrollo y comunicaciones de la emisora.

La imagen que acompañaba la página del perfil de Lisa López-Galván en la web de la emisora KKFI, donde ella trabajaba. Imagen Página web emisora KKFI Kansas City 90.1 FM.



Según el sitio web de la estación, López Galván trabajó como DJ privada bilingüe durante más de 15 años antes de entrar a presentar 'Taste of Tejano', en marzo de 2022.

La mujer ha sido descrita como una madre dedicada y una persona extrovertida y muy querida en la comunidad, según dijeron dos de sus amigas de la infancia. Una de ellas, Roza Izurieta, dijo, citada por la AP, que Lisa era " el tipo de persona que se colocaría frente a una bala para salvar a cualquiera".

En una entrevista reciente para un medio local, la mujer contó cómo su padre, un músico natural del estado mexicano de Jalisco, había emigrado a Estados Unidos de joven y cómo había heredado de él su amor por la música. Según Izurueta, el padre de Lisa fundó el primer mariachi de la ciudad, en los años 80 y su familia era reconocida en la comunidad latina.

El nombre artístico de DJ de Lisa era 'Lisa G'. También trabajaba en bodas, fiestas de quinceañera, y en el bar and grill American Legion, mezclando ritmos latinos y tejanos con R&B o hip hop.

Junto a cientos de miles de personas Lisa estaba celebrando el miércoles el triunfo de los Chiefs en la Super Bowl. De acuerdo con Izurieta, estaba con su esposo y su hijo mayor, quién también resultó herido.

En una publicación en Facebook, el alcalde de Lee's Summit, un suburbio a unas 20 millas al sureste de Kansas City, informó que el alcalde pro-tempore de esa comunidad es Beto López, hermano de la víctima. Según sus palabras, su hermana Lisa murió por los disparos y dos de sus sobrinas y un sobrino resultaron heridos. El alcalde pidió oraciones y apoyo para la familia.

