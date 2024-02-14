Un tiroteo durante la celebración del Super Bowl de los Kansas City Chiefs deja un muerto y más de 20 heridos

Video El momento de caos que causó el tiroteo en pleno desfile del Super Bowl en Kansas City

Al menos una persona murió y más de 20 resultaron heridas, entre ellas 8 niños, en un tiroteo este miércoles en Kansas City, al final de los festejos por el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl.

Los hechos ocurrieron fuera de la famosa Estación Union, en un área acordonada por una fuerte presencia policial y entre cientos de miles de personas que celebraban.

Stace Graves, jefa del departamento de policía, informó que tres personas fueron detenidas y que se habían recuperado armas de fuego de la escena. Inicialmente no estaba claro qué motivó la balacera.

El jefe del departamento de bomberos de Kansas City, Ross Grundyson, dijo en conferencia de prensa que las víctimas fueron trasladadas a tres hospitales. Al menos 15 de ellas presentaban lesiones que pueden ser mortales, ocho llegaron en estado crítico. Otras personas también resultaron heridas en el incidente, pero no por disparos.

Latina, DJ, madre devota, extrovertida: identifican a la víctima mortal del tiroteo

La víctima mortal del tiroteo ha sido identificada como Lisa López-Galván, una DJ de radio del área de Kansas City, según anunció la propia emisora donde trabajaba, la KKFI radio 90.1 FM.

“Es con sincera tristeza y un corazón extremadamente apesadumbrado y roto que informamos a nuestra comunidad que la DJ de KKFI Lisa López, presentadora de 'Taste of Tejano', perdió la vida”, reportó la emisora en su cuenta de Facebook.

"Estamos absolutamente devastados por la pérdida de una persona tan maravillosa que dio tanto a KKFI y a la comunidad de KC", dijo en un correo a CNN Kelly Dougherty, directora de desarrollo y comunicaciones de la emisora.

Según el sitio web de la estación, López Galván trabajó como DJ privada bilingüe durante más de 15 años antes de convertirse en co-presentadora del programa 'Taste of Tejano', en marzo de 2022.

Su nombre de DJ era 'Lisa G'. Era una madre extrovertida y dedicada de una prominente familia latina de la zona, contaron Roza Izurieta y Martha Ramírez, dos amigas de su infancia, citadas por la AP. Izurieta dijo que López Galván asistió al desfile con su esposo y su hijo adulto, que es un gran fanático de los deportes y que también fue herido.

Caos en Union Station tras disparos

En imágenes de medios locales se observa a la multitud congregada cerca de Union Station correr en distintas direcciones tras escuchar las detonaciones.

Un testigo en el lugar dijo a la cadena KSHB que fue como una “pequeña estampida” y que el “pánico se apoderó de todos”.

Videos compartidos en redes sociales mostraban a policías corriendo por el lugar mientras la gente huía y buscaba refugio. También se ve a una persona aparentemente realizando maniobras de reanimación a una víctima, mientras otra se retorcía de dolor cerca y la gente gritaba.

Imágenes compartidas en redes muestran lo que parece ser un par de aficionados reduciendo a uno de los sospechosos.

Graves pidió que si algún testigo tiene información sobre los detenidos se comunique con la policía que lleva a cabo la investigación. El FBI creó un sitio web solicitando pistas, información, videos de lo ocurrido.

Los festejos por el triunfo de los Chiefs eran un evento familiar, por lo que tras el incidente múltiples niños fueron reportados como extraviados debido al caos que se desató en el lugar.

Los Chiefs reaccionan ante el tiroteo

Los Kansas City Chiefs condenaron el tiroteo de este miércoles. " Estamos verdaderamente entristecidos por el acto de violencia insensato que ocurrió a las afueras de Union Station al concluir el desfile", declaró el equipo campeón del fútbol americano en un comunicado.

El mariscal de campo titular de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, publicó un mensaje en la red social X en el que dijo: "Rezando por Kansas City".

Miles de personas salieron a las calles de Kansas City para celebrar con su equipo el Super Bowl LVIII que ganaron el domingo en un partido frente a los San Francisco 49ers.

El tradicional desfile de la victoria recorrió la ciudad hasta la estación de trenes Union Station, donde ocurrieron los disparos.

"Estoy enfadada por lo que ha ocurrido hoy. La gente que vino a esta celebración esperara un entorno seguro... Esto no es Kansas City". dijo Graves.

Biden llama a tomar medidas más enérgicas para prevenir

la violencia armada

Informado sobre el tiroteo, el presidente Joe Biden volvió a hacer un llamamiento al Congreso para que tome medidas para prevenir la violencia armada.

La tragedia “impone una profunda brecha el alma estadounidense” y “le pido al país que me apoye”, dijo el mandatario en un comunicado. “Para hacer oír su voz en el Congreso para que finalmente actuemos para prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de alta capacidad, fortalecer las verificaciones de antecedentes y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas ni manipularlas”, agregó.

