Blue Origin lanza misión a Marte de la NASA y logra un hito técnico

Video Avión supersónico de la NASA despega por primera vez en California y puede volar a 1.580 km/h

Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, lanzó con éxito este jueves su cohete New Glenn para una misión de la NASA a Marte, y logró recuperar su propulsor, un hito en la competencia con SpaceX, de Elon Musk.

El lanzamiento del potente cohete de 98 metros de altura logró cumplir la misión principal al enviar un par de naves espaciales de la NASA —dos orbitadores gemelos llamados Escapade— a Marte, en un largo viaje para investigar el planeta rojo.

PUBLICIDAD

"Este es un día histórico para Blue Origin", declaró la vicepresidenta de la compañía, Ariane Cornell, durante la transmisión en vivo por internet.

New Glenn despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, a las 3:55 pm (local). Poco después, la compañía logró posar de forma controlada el propulsor en una plataforma en el mar, entre los aplausos y vítores de los empleados.

Hasta entonces, solo SpaceX había conseguido realizar una maniobra similar con un cohete de clase orbital.

La proeza de Blue Origin se produce en medio de una creciente rivalidad entre las dos compañías espaciales privadas.

La misión de Escapade

Los orbitadores de Marte idénticos, llamados Escapade, pasarán un año cerca de la Tierra, estacionados a 1,5 millones de kilómetros (un millón de millas) de distancia. Una vez que la Tierra y Marte estén alineados adecuadamente el próximo otoño, el dúo recibirá un impulso gravitacional de la Tierra para dirigirse al planeta rojo, a donde llegarán en 2027.

Una vez alrededor de Marte, las naves espaciales mapearán la atmósfera superior del planeta y los campos magnéticos dispersos, estudiando cómo estos interactúan con el viento solar.

Las observaciones deberán arrojar luz sobre los procesos detrás de la atmósfera marciana que se escapa, ayudando a explicar cómo el planeta pasó de ser húmedo y cálido a seco y polvoriento. Los científicos también aprenderán cómo proteger mejor a los astronautas contra el duro entorno radiactivo de Marte.

El lanzamiento de Blue Origin tuvo un importante reconocimiento de Jared Isaacman, un estrecho colaborador de Musk a quien el presidente Donald Trump nominó para dirigir la NASA, quien expresó "¡caramba, fue fantástico!", en redes sociales.

PUBLICIDAD

Varios empleados de SpaceX elogiaron incluso a sus rivales. "Recuperar un cohete orbital es extremadamente difícil. ¡Bien hecho!", escribió en X Jon Edwards, jefe de lanzamientos del cohete Falcon.

Bezos pretende demostrar que es un competidor serio, especialmente en el contexto de la creciente competencia en torno al programa lunar Artemis de la NASA. La agencia espacial planea enviar estadounidenses de regreso a la Luna en los próximos años, y planteó en octubre la posibilidad de prescindir de SpaceX, líder del sector, debido a retrasos.

Esta noticia provocó la ira del director ejecutivo de Tesla y podría beneficiar a Bezos, quien también está desarrollando un módulo de alunizaje para la NASA, programado para una misión posterior.

Vea también: