Noticias La NASA pospone para el viernes el lanzamiento de la misión Crew-12, que llevará cuatro astronautas a la EEI La NASA y SpaceX lanzarán la misión Crew-12 el viernes 13 de febrero desde Florida para llevar a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional; checa aquí cómo ver el despegue.

La NASA y SpaceX tienen previsto lanzar la misión Crew-12, que trasladará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional el próximo viernes 13 de febrero, después de una reprogramación por condiciones climáticas.

De acuerdo con la agencia, el lanzamiento sería a las 5:15 horas, tiempo del Este, desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

"Los equipos de la misión completaron una revisión meteorológica el martes por la mañana y cancelaron el lanzamiento del jueves 12 de febrero debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas a lo largo de la trayectoria de vuelo de Crew-12", se indicó en un comunicado.

Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la ESA ( Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev permanecen en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida hasta la próxima oportunidad de lanzamiento, se informó.

La tripulación 12 despegará a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon, llamada Freedom, en el cohete Falcon 9 de la compañía desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40.

¿Dónde ver la transmisión del lanzamiento?

El lanzamiento de la agencia puede ser seguido a partir de las 3:15 horas en el canal de YouTube de la agencia. También se transmitirá en las otras redes sociales de la NASA.

De lanzarse el 13 de febrero, la tripulación 12 llegaría a la estación espacial aproximadamente a las 15:15 horas del sábado 14 de febrero.

La nave Freedom ya ha volado en las misiones SpaceX Crew-4 y Crew-9 de la NASA, así como en las misiones privadas de astronautas Axiom Mission 2 y 3.

Los astronautas Meir y Jack Hathaway serán los comandantes y pilotos de la nave espacial, respectivamente. Adenot y Fedyaev actuarán como especialistas de misión.

La tripulación 12 se unirá a los miembros de la tripulación de la Expedición 74 que ya se encuentran a bordo de la estación espacial.

¿Cuál es la misión de los astronautas?

El objetivo de la misión, que tendrá una duración de ocho meses, es realizar investigaciones, demostraciones de tecnología y mantenimiento a bordo del laboratorio en órbita.

En particular, desarrollarán diversos experimentos científicos para impulsar la investigación y la tecnología en futuras misiones a la Luna y Marte, y beneficiar a la humanidad en la Tierra.

Por ejemplo, estudios sobre bacterias causantes de neumonía para mejorar los tratamientos, la generación de fluidos intravenosos a demanda para futuras misiones espaciales, la monitorización automatizada de la salud de las plantas, investigaciones sobre las interacciones entre plantas y microbios fijadores de nitrógeno para mejorar la producción de alimentos en el espacio, e investigación sobre cómo las características físicas pueden afectar el flujo sanguíneo durante los vuelos espaciales.

Ya en la estación espacial, la tripulación 12 recibirá en julio una nave Soyuz con tres nuevos miembros: el astronauta de la NASA Anil Menon y los cosmonautas de Roscosmos Pyotr Dubrov y Anna Kikina. También se despedirán de la Soyuz que transportaba a Williams, Kud-Sverchkov y Mikaev.

Se espera que la tripulación también presencie la llegada de las naves Dragon, Roscosmos Progress y Cygnus XL de Northrop Grumman para el reabastecimiento de la estación.

