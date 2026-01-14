Noticias Astronautas regresan a la Tierra en la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional NASA realiza la primera evacuación de la Estación Espacial Internacional por motivos de salud.

Cuatro astronautas, entre ellos uno que necesita atención médica, partieron este miércoles 14 de enero de la Estación Espacial Internacional (EEI) en la primera evacuación por motivos de salud que realiza la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA) .

El grupo de astronautas, de nacionalidad estadounidense, rusa y japonesa, planea amerizar el jueves en la madrugada en el Pacífico, cerca de San Diego, en un vuelo de SpaceX.

La decisión de abandonar la EEI acorta la misión de la tripulación en más de un mes. “El momento de esta partida es inesperado”, señaló la astronauta Zena Cardman, de la NASA, antes del viaje de regreso.

Lo que no me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente Astronauta Zena Cardman, de la NASA

¿Quién es el astronatura que necesita atención médica?

La semana pasada , funcionarios se negaron a identificar al astronauta que necesita atención médica, y no dieron a conocer qué problema de salud padece.

El astronauta enfermo está “estable, seguro y bien atendido”, apuntó Mike Fincke, comandante saliente de la estación espacial, en redes sociales esta semana.