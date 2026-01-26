Noticias DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se refirió a Bovino como "una pieza clave del equipo del presidente" Trump.

Video Greg Bovino y algunos agentes de ICE podrían retirarse mañana de Minneapolis, según fuentes

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, negó este lunes 26 de enero que el comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, haya sido relevado de sus funciones.

" Es una pieza clave del equipo del presidente (Donald Trump) y un gran estadounidense", escribió en breve posteo en la red social X.

Los rumores de la destitución de Bovino comenzaron luego de conocerse que él y algunos agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron una orden para abandonar Minneapolis tras el envío del zar fronterizo Tom Homan a la ciudad para hacerse cargo de las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas, según reportes.

El liderazgo de Bovino en operaciones federales, incluidos operativos que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis, ha generado fuertes críticas de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y demócratas del Congreso.