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Detienen a cuatro implicados por contratos millonarios de albergues en Nueva York

De acuerdo con documentos judiciales, los investigadores también analizan si la concejal Farah Louis y su hermana Debbie Louis, quien trabaja como asesora de la gobernadora Kathy Hochul, habrían recibido sobornos o comisiones ilegales.

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Por:N+ Univision
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Video Fiscales federales investigan a concejal de NYC por presuntos sobornos

Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a cuatro personas en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos municipales a una organización sin fines de lucro con sede en Brooklyn. El caso está relacionado con la apertura y operación de albergues para personas sin hogar en la ciudad de Nueva York.

Posibles vínculos políticos bajo revisión

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De acuerdo con documentos judiciales, los investigadores también analizan si la concejal Farah Louis y su hermana Debbie Louis, quien trabaja como asesora de la gobernadora Kathy Hochul, habrían recibido sobornos o comisiones ilegales, según el medio estadounidense Los Ángeles Times.

Estas posibles irregularidades estarían vinculadas al otorgamiento de fondos públicos a la organización BHRAGS Home Care Corp. Hasta ahora, ninguna de las hermanas ha sido arrestada. Sin embargo, Debbie Louis fue separada temporalmente de su cargo mientras avanza la investigación.

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Millonarios contratos y detenciones clave

Desde 2022, BHRAGS ha obtenido cerca de 200 millones de dólares en contratos municipales, incluyendo acuerdos para operar refugios de emergencia ante la llegada de migrantes. Entre los detenidos se encuentran el presidente de la organización, Jean Ronald Tirelus, y su director ejecutivo, Roberto Samedy.

También fue arrestado Edouardo St. Fort, exsargento de la policía de Nueva York y propietario de una empresa de seguridad vinculada a la organización. Un cuarto implicado, Miguel Jorge, igualmente se encuentra bajo custodia.

Contratos bajo condiciones excepcionales

La empresa Fort NYC Security, dirigida por St. Fort, recibió más de 7 millones de dólares desde 2023 por servicios de seguridad en albergues. Registros oficiales indican que la mayoría de estos contratos fueron otorgados como “de emergencia”, evitando procesos de licitación competitiva.

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Las autoridades buscan determinar si funcionarios y terceros, incluido Edu Hermelyn -vinculado a una figura política local-, obtuvieron beneficios indebidos. Mientras tanto, el Concejo Municipal subrayó la importancia de esclarecer los hechos, señalando que la confianza pública depende de una investigación transparente y oportuna.

JICM

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