Noticias

Estados Unidos intensifica búsqueda de militar desaparecido mientras Irán pide dar con el "piloto enemigo"

Por parte de Estados Unidos, sería la primera pérdida de aeronaves en territorio iraní desde el inicio de la guerra.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Derribo de avión de combate de EEUU: Irán ofrece recompensa millonaria por captura con vida de piloto

El ejército de Estados Unidos intensificó este sábado 4 de abril la búsqueda de un piloto desaparecido, tras el presunto derribo de un avión F-15E Strike Eagle en Medio Oriente, atribuido a Irán.

Aunque ni la Casa Blanca ni el Pentágono han confirmado oficialmente el incidente, la Agencia de Noticias AP reportó que el ejército estadounidense recibió una notificación sobre una aeronave derribada en la región, sin ofrecer más detalles.

Video Lo último sobre la guerra con Irán: Lo que se sabe del derribo de otro avión militar de EEUU y las actividades de Trump

Irán ofrece recompensa por el piloto

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Trump pide al Congreso 152 mdd para reconstruir Alcatraz
2 mins

Trump pide al Congreso 152 mdd para reconstruir Alcatraz

Mundo
Guerra en Irán hoy: Paso fronterizo entre Irak e Irán permanece cerrado tras un ataque mortal
13 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Paso fronterizo entre Irak e Irán permanece cerrado tras un ataque mortal

Mundo
Las imágenes que nos ha dejado el Viernes Santo alrededor del mundo este 2026
12 fotos

Las imágenes que nos ha dejado el Viernes Santo alrededor del mundo este 2026

Mundo
De la cruz a la resurrección: qué significan los días clave de la Semana Santa
4 mins

De la cruz a la resurrección: qué significan los días clave de la Semana Santa

Mundo
Guerra en Irán hoy: Cae un segundo avión estadounidense en Irán: hay dos pilotos a salvo y se busca un tercero
25 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Cae un segundo avión estadounidense en Irán: hay dos pilotos a salvo y se busca un tercero

Mundo
Cielo rojo "apocalíptico" y tormenta sacuden Grecia; estas son las imágenes del fenómeno
1 mins

Cielo rojo "apocalíptico" y tormenta sacuden Grecia; estas son las imágenes del fenómeno

Mundo
Macron rechaza comentarios de Trump sobre su matrimonio y llama a priorizar la paz en Medio Oriente
2 mins

Macron rechaza comentarios de Trump sobre su matrimonio y llama a priorizar la paz en Medio Oriente

Mundo
Petróleo se dispara y sacude mercados internacionales luego de discurso de Trump sobre Irán
2 mins

Petróleo se dispara y sacude mercados internacionales luego de discurso de Trump sobre Irán

Mundo
Guerra en Irán hoy: El petróleo sube un 6% y las acciones bajan tras el discurso de Trump
19 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: El petróleo sube un 6% y las acciones bajan tras el discurso de Trump

Mundo
Perra extraviada en bosque de Nueva Zelanda es rescatada en helicóptero tras colecta de miles de dólares
2 mins

Perra extraviada en bosque de Nueva Zelanda es rescatada en helicóptero tras colecta de miles de dólares

Mundo

Medios iraníes señalaron que dos aviones fueron atacados y que uno de ellos se estrelló en el Golfo Pérsico luego de ser alcanzado por fuerzas iraníes.

Desde el inicio del conflicto, la República Islámica ha afirmado en varias ocasiones haber derribado aeronaves enemigas; sin embargo, posteriormente algunas de estas declaraciones resultaron no ser ciertas. En este caso, por primera vez, la televisión estatal iraní instó a la población a reportar a las autoridades la presencia de cualquier “ piloto enemigo”.

Por parte de Estados Unidos, sería la primera pérdida de aeronaves en territorio iraní desde el inicio de la guerra.

Video Derribo de avión de combate de EEUU: Irán ofrece recompensa millonaria por captura con vida de piloto

EE.UU. no confirma causa del incidente

De acuerdo con AP, un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato señaló que aún no está claro si el avión fue derribado o si se trató de un accidente. Tampoco se conoce el estado de la tripulación ni el punto exacto donde cayó la aeronave.

El incidente ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara recientemente que Irán estaba “completamente vencido” y que el conflicto se resolvería rápidamente.

Video Derribo de avión de combate de EEUU: ¿Irán podría tomar como rehén al segundo tripulante de la aeronave?


Pese a lo ocurrido, los ataques con misiles y drones continuaron este sábado. Según reportes, un dron iraní impactó instalaciones de Oracle en Dubái.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump no se refirió al operativo de búsqueda del piloto, pero aseguró que el incidente no afectará las negociaciones con Irán.


ALM

Relacionados:
NoticiasIránDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX