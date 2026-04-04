Noticias Estados Unidos intensifica búsqueda de militar desaparecido mientras Irán pide dar con el "piloto enemigo" Por parte de Estados Unidos, sería la primera pérdida de aeronaves en territorio iraní desde el inicio de la guerra.

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El ejército de Estados Unidos intensificó este sábado 4 de abril la búsqueda de un piloto desaparecido, tras el presunto derribo de un avión F-15E Strike Eagle en Medio Oriente, atribuido a Irán.

Aunque ni la Casa Blanca ni el Pentágono han confirmado oficialmente el incidente, la Agencia de Noticias AP reportó que el ejército estadounidense recibió una notificación sobre una aeronave derribada en la región, sin ofrecer más detalles.

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Irán ofrece recompensa por el piloto

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Medios iraníes señalaron que dos aviones fueron atacados y que uno de ellos se estrelló en el Golfo Pérsico luego de ser alcanzado por fuerzas iraníes.

Desde el inicio del conflicto, la República Islámica ha afirmado en varias ocasiones haber derribado aeronaves enemigas; sin embargo, posteriormente algunas de estas declaraciones resultaron no ser ciertas. En este caso, por primera vez, la televisión estatal iraní instó a la población a reportar a las autoridades la presencia de cualquier “ piloto enemigo”.

Por parte de Estados Unidos, sería la primera pérdida de aeronaves en territorio iraní desde el inicio de la guerra.

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EE.UU. no confirma causa del incidente

De acuerdo con AP, un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato señaló que aún no está claro si el avión fue derribado o si se trató de un accidente. Tampoco se conoce el estado de la tripulación ni el punto exacto donde cayó la aeronave.

El incidente ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara recientemente que Irán estaba “completamente vencido” y que el conflicto se resolvería rápidamente.

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Pese a lo ocurrido, los ataques con misiles y drones continuaron este sábado. Según reportes, un dron iraní impactó instalaciones de Oracle en Dubái.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump no se refirió al operativo de búsqueda del piloto, pero aseguró que el incidente no afectará las negociaciones con Irán.