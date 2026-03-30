Corrupción Fiscalía federal investiga a Farah Louis por posible corrupción en albergues de migrantes La investigación federal pone bajo la lupa contratos millonarios para migrantes y posibles sobornos ligados a funcionarios en Nueva York.

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Fiscales federales investigan si una concejala de la ciudad de Nueva York y su hermana, asesora de la gobernadora Kathy Hochul, aceptaron sobornos o comisiones ilegales. Esto se relaciona con la asignación de fondos municipales a un proveedor de albergues para migrantes, según una copia de una orden de registro obtenida por la agencia de noticias Associated Press.

La orden, firmada el 19 de marzo, busca pruebas de posibles delitos que involucren a la concejala Farah Louis, demócrata de Brooklyn, y a Debbie Louis, subsecretaria de Asuntos Intergubernamentales de la ciudad de Nueva York, bajo la dirección de Hochul.

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También menciona a Edu Hermelyn, esposo de la asambleísta estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn, quien además preside el Partido Demócrata de Brooklyn.

Un portavoz de Hochul confirmó que Debbie Louis fue suspendida de su cargo la semana pasada tras enterarse la gobernadora de la investigación federal por corrupción. Una persona que contestó un número de teléfono a nombre de Louis colgó inmediatamente después de ser consultada sobre la investigación.

No se obtuvieron respuestas a los mensajes de voz enviados a Farah Louis y Edu Hermelyn para solicitar comentarios.

La orden judicial, relativa a un teléfono vinculado a la investigación, indica que la fiscalía busca información sobre si los tres implicados recibieron beneficios a cambio de servicios prestados por BHRAGS Home Care Inc., una empresa de servicios con sede en Brooklyn, anteriormente dedicada a la atención médica a domicilio.

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BHRAGS obtuvo su primer contrato para gestionar un albergue de emergencia para migrantes en 2022, coincidiendo con la llegada masiva de solicitantes de asilo a la ciudad. Desde entonces, la empresa ha recibido más de una docena de contratos para servicios a personas sin hogar por un valor total superior a los 200 millones de dólares.

El abogado del director ejecutivo de BHRAGS, Roberto Samedy, declinó hacer comentarios.

Un portavoz de la fiscalía federal de Brooklyn también declinó hacer comentarios.

La existencia de una orden de registro no implica necesariamente que la fiscalía planee presentar cargos penales, sino únicamente que los investigadores lograron que un juez de instrucción les permitiera profundizar en la investigación y obtener pruebas.

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Tanto las hermanas Louis como Heremlyn son figuras destacadas del comité demócrata del condado de Brooklyn, que se ha visto envuelto en numerosos escándalos en los últimos años.

Hermelyn fue brevemente asesor principal del exalcalde de Nueva York, Eric Adams, pero renunció ante las dudas sobre si su cargo como líder de distrito en Brooklyn infringía las normas que prohíben desempeñar dos funciones gubernamentales simultáneamente.

Posteriormente, asesoró al exgobernador Andrew Cuomo en su fallida candidatura a la alcaldía.