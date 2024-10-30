Demanda afirma que ICE retuvo $300 millones en pagos de fianzas de inmigrantes

Video Hospitales de Texas preguntarán a pacientes sobre su estatus migratorio: esto es lo que debes saber

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos retuvieron ilegalmente más de $300 millones en pagos de fianzas de decenas de miles de familias inmigrantes de bajos ingresos y ciudadanos estadounidenses, según una demanda presentada el martes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) retuvo el dinero durante tanto tiempo que $240 millones fueron transferidos a una cuenta del Tesoro de Estados Unidos como fondos no reclamados, dijo Motley Rice LLC, una de las firmas que presentó la demanda en el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York.

El caso de las fianzas de ICE convertirse en una gran demanda colectiva

La demanda, que aborda quejas de larga data, busca el estatus de demanda colectiva de aquellos quienes pagaron en efectivo para rescatar a familiares detenidos por ICE. Motley Rice, una firma que representa a clientes en una amplia variedad de demandas colectivas, dijo que había estado investigando el tema durante dos años.

Las fianzas de inmigración son fijadas por ICE y los jueces de inmigración, y permiten que los no ciudadanos que enfrentan procedimientos de deportación sean liberados en Estados Unidos mientras sus casos se deciden en la corte. El pago promedio de la fianza es de $6,000, según la demanda.

Según la información obtenida a través de solicitudes de registros públicos y de otros casos, hay decenas de miles de miembros del grupo de demandantes potenciales, afirma la demanda. “El número preciso y la identificación de los miembros de la clase se podrán determinar a partir de los registros del gobierno”, dice.

Una vez que el caso de inmigración concluye, los familiares y amigos de los detenidos tienen derecho a recuperar su dinero de inmediato en algunos casos o dentro de los 60 días siguientes en otros, según el manual en línea de ICE. Sin embargo, ICE “regularmente no devuelve estos fondos, incluso cuando se han cumplido todas las condiciones y los procedimientos han concluido”, según la demanda.

ICE se negó a hacer comentarios alegando que no discute los litigios pendientes.

"El dinero pertenece a familias inmigrantes trabajadoras"

El caso fue presentado esta semana en nombre de Douglas Cortez de Uniondale, Nueva York, quien pagó una fianza de $10,000 para que su amigo fuera liberado. En agosto de 2023, el caso fue desestimado pero más de un año después Cortez todavía no había recibido ninguna notificación y tampoco el reembolso por el depósito en efectivo que hizo.

“Han tomado miles de dólares de familias inmigrantes trabajadoras que merecen que se les devuelva su dinero”, dijo Deepak Gupta, un abogado de Gupta Wessler LLP, el otro bufete de abogados que presentó la demanda. “Queremos que ICE arregle este sistema, queremos que el tribunal declare que ICE está violando sus obligaciones legales bajo el contrato para que esto no vuelva a sucederle a otras familias en el futuro”.

Gupta dijo que llegaron a la cifra de $300 millones después de revisar cuidadosamente los documentos gubernamentales que obtuvieron a través de solicitudes de FOIA y registros judiciales.

Ada Salazar, de 28 años, no ha recibido su dinero después de que su tío depositó $5,000 en febrero de 2016. A Salazar, quien es de El Salvador, se le concedió el estatus legal en 2021 y ahora está lista para unirse a la demanda.

“Espero recibir el dinero de vuelta, esa es la promesa que me hicieron”, dijo Salazar, madre de un niño de 6 años y dueña de un camión de comida en Carolina del Norte, a The Associated Press.

