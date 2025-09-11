Bad Bunny deja a EEUU fuera de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ por temor a redadas de ICE en los conciertos

Video Bad Bunny vota en las elecciones de Puerto Rico (pero no por Trump ni por Harris)

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reveló que la principal razón por la que dejó a Estados Unidos fuera de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’ son las redadas que está realizando el gobierno del presidente Donald Trump.

En una entrevista con la revista i-D publicada este miércoles, el cantante contó que tomó esa decisión porque “estaba la cuestión de que el f***n ICE podía estar fuera (del concierto). Y es algo de lo que hablábamos y nos preocupaba mucho”.

Las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en establecimientos que son frecuentados por latinos e inmigrantes indocumentados se han intensificado en los últimos meses.

Por ejemplo, en junio, la administración del estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, denunció que agentes de ICE habían pedido entrar al estacionamiento del recinto un día que se llevaba a cabo un juego de Los Padres de San Diego, cuyos fanáticos son principalmente latinos.

Bad Bunny levanta la voz contra las detenciones de inmigrantes por agentes de ICE

No es la primera vez que el cantante expresa su descontento con las detenciones de los inmigrantes por parte de agentes de ICE.

En junio, publicó una serie de videos en sus redes sociales criticando los arrestos en la isla.

“Estos mama bichos andan en estas guaguas. Se tiraron aquí en la Pontezuela. Hijos de ****. En vez de dejar a esa gente tranquila trabajando ahí”, se escucha decir al cantante en una de las grabaciones donde aparecen agentes de ICE encapuchados.

Bad Bunny ha mostrado también su apoyo a la comunidad inmigrante en Estados Unidos en su video musical NUEVAYoL, donde utilizó la inteligencia artificial para usar la voz de Donald Trump disculpándose con todos los inmigrantes.

Bad Bunny dice que sus fanáticos pueden viajar a Puerto Rico si desean ir a un concierto suyo

El cantante dijo que los fanáticos de su música pueden viajar a Puerto Rico a escucharlo si así lo desean.

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio: he actuado allí muchas veces. Todos (los espectáculos) han sido un éxito…He disfrutado conectando con latinos que viven en EEUU. Pero en concreto, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de EEUU... La gente de EEUU podría venir aquí a ver el espectáculo”, dijo.

“Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo”, agregó.

La gira mundial ‘Debí tirar más fotos’ comienza el 21 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y concluye el 22 de julio de 2026 en el King Baudouin Stadium en Bruselas

El puertorriqueño tenía planeados 24 conciertos en estadios de Latinoamérica, Europa, Asia y Australia, la gira se amplió a 57 presentaciones debido a la alta demanda.

