Jueza federal bloquea temporalmente despliegue de tropas en Portland ordenado por Trump

Una jueza federal de Oregón bloqueó temporalmente que la administración del presidente Donald Trump despliegue a la Guardia Nacional en Portland.

La jueza de distrito Karin Immergut emitió la orden el sábado en una demanda presentada por el estado de Oregon y la ciudad.

Immergut escribió que el caso implica la intersección de tres principios democráticos fundamentales: "la relación entre el gobierno federal y los estados, entre el ejército y las fuerzas de seguridad nacionales, y el equilibrio de poderes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno.

"El hecho de que elijamos seguir lo que ordena la Constitución con respecto a estas tres relaciones afecta a la esencia de lo que significa vivir bajo el imperio de la ley en Estados Unidos", escribió la jueza, que fue nominada para el cargo por Donald Trump en 2019, en su primer gobierno.

En términos generales, el presidente tiene "un gran nivel de deferencia" para federalizar tropas de la Guardia Nacional en situaciones en las que las fuerzas del orden regulares no son capaces de ejecutar las leyes de Estados Unidos, dijo el jueza, pero ese no ha sido el caso en Portland.

Los demandantes pudieron demostrar que las manifestaciones en las instalaciones de inmigración de Portland no fueron significativamente violentas o perturbadoras en los días o semanas anteriores a la orden del presidente, escribió la jueza, y "en general, las protestas fueron pequeñas y sin incidentes".

"La determinación del presidente simplemente no estaba vinculada a los hechos", afirmó Immergut.

El Departamento de Defensa había dicho que estaba poniendo a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón bajo control federal durante 60 días para proteger la propiedad federal, en lugares donde se están produciendo protestas o es probable que se produzcan después de que Trump llamara a la ciudad "devastada por la guerra".

Los funcionarios de Oregón dijeron que esa descripción era ridícula. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad ha sido recientemente escenario de protestas nocturnas, que normalmente atraían a un par de docenas de personas en las últimas semanas antes de que se anunciara el despliegue.

Portland, como Los Ángeles y Washington DC

El pasado sábado Trump había anunciado que enviaría tropas a Portland, "autorizando el uso de toda la fuerza, si es necesario", y haciendo uso de "todas las tropas necesarias" para controlar a lo que el mandatario llama "terroristas nacionales" mientras amplía sus controvertidos despliegues militares a más ciudades estadounidenses.

Sobre el anuncio de Trump y Portland, la gobernadora Tina Kotek, demócrata, dijo la semana pasada que no hay "ninguna amenaza a la seguridad nacional" en la ciudad, afirmando que "nuestras comunidades están seguras y tranquilas".

Portland se sumaría a Los Ángeles y Washington DC como ciudades donde las tropas federales intervinieron para efectuar labores de orden público o para brindar seguridad a agendes y edificios federales, incluso en contra de la voluntad de las autoridades estatales o locales.

En Los Ángeles, el despliegue de Trump de unos 4.700 soldados de la Guardia Nacional e infantes de marina se hizo controversialmente, durante las protestas contra las redadas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de junio, y pese a la negativa del gobernador demócrata Gavin Newsom.

Esta campaña en Los Ángeles fue determinada como ilegal por un juez federal, que permitió que los 300 soldados que permanecen en la ciudad se queden siempre y cuando no hagan cumplir las leyes civiles.

Respecto a Washington DC, los primeros días de agosto Trump declaró una emergencia por crímenes e intervino la policía local por 30 días. Llegarón más de 2,000 soldados, pese a la oposición de la alcadesa demócrata Muriel Bowser.

Para Memphis, en Tennessee, el presidente aprobó hace dos semanas el despliegue de tropas, afirmando que la ciudad sufre "unos niveles tremendos de delincuencia violenta que han desbordado la capacidad de su gobierno local para responder con eficacia".

En 2020 Trump envió agentes federales a Portland a pesar de las objeciones de los líderes locales y estatales, durante las prolongadas protestas por la justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. La administración envió a cientos de agentes con el propósito declarado de proteger el palacio de justicia federal y otras propiedades federales del vandalismo.

