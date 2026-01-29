Noticias Trump demanda a mujer hispana por no acatar orden de deportación y la multa con casi 1 millón de dólares El Gobierno demandó a una mujer hispana, identificada como Marta Alicia Ramírez, por no acatar una orden de deportación final y le exigió pagar una multa millonaria, una de las cifras más altas registradas.

Video Miedo a operativos de ICE detiene limpieza de nieve en el DMV

El Gobierno del presidente Donald Trump demandó a una mujer hispana por no acatar una orden de deportación final y le exigió pagar una multa de cerca de un millón de dólares.

El medio Político, informó que la demanda civil exige a Marta Alicia Ramírez Veliz el pago de 941,114 dólares más intereses por supuestamente no haber abandonado Estados Unidos tras perder su caso en 2022.

PUBLICIDAD

Esto, con base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que establece que un extranjero sujeto a una orden final de deportación que incumpla o se niegue deliberadamente a abandonar el país deberá pagar una multa civil.

Se trata de uno de los cobros más altos conocidos hasta el momento para obligar a los inmigrantes a salir de la Unión Americana.

El cobro se fija en 998 dólares por cada día de infracción.

La demanda fue presentada ante el tribunal federal de Richmond, Virginia, por no salir de Estados Unidos durante más de tres años.

El caso de Ramírez Veliz se había llevado a un panel del Departamento de Justicia el cual falló en su contra en 2022.

La cifra se habría calculado al aplicar una multa diaria de 998 dólares por cada uno de los 943 días transcurridos entre el rechazo de la apelación de Ramírez Véliz por la Junta de Apelaciones de Inmigración y el envío de una factura formal por parte del ICE en abril pasado.

Con pancartas y consignas, los manifestantes caminaron pacíficamente sobre las banquetas, en contra de los operativos de ICE. Imagen Roberto Ruiz, Univision Arizona.

Este esquema de sanciones fue implementado por la administración Trump el año pasado y, según abogados que lo impugnan, la multa impuesta a la mujer hispana sería la más alta entre las decenas de casos similares presentados recientemente.

De acuerdo con el Departamente de Justicia, la inmigrante tenía la orden de abandonar Estados Unidos desde el pasado 1 de julio de 2019; pero al desatender la indicación, ICE le notificó de su multa en abril de 2025.

Sin embargo, al no recibir una respuesta por parte de la mujer, las autoridades estadounidenses pidieron a la corte que hiciera efectiva la sanción.

TLS