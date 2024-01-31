El escalofriante caso del hombre que decapitó a su padre por ser demócrata, lo llamó "traidor a la patria" y mostró su cabeza en YouTube

Video Macabro acto: un hombre decapita a su padre y publica el asesinato en YouTube

Autoridades de Philadelphia acusaron de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver a Justin Mohn, un hombre que decapitó a su padre y publicó un video espantoso en las redes sociales que lo muestra sosteniendo su cabeza.

Mohn estaba armado y había saltado una valla en una instalación de la Guardia Nacional a unas 100 millas de distancia cuando fue arrestado el martes por la noche, horas después del asesinato.

Adepto a la retórica violenta y las teorías conspirativas

El padre, identificado como Michael Mohn, fue encontrado decapitado en el baño de su casa en Levittown, donde, según los registros judiciales, también vivía su hijo de 32 años. La policía dijo que Justin Mohn fue detenido en Fort Indiantown Gap.

La policía dijo que la esposa de Michael Mohn, Denice Mohn, llegó a casa y encontró el cuerpo alrededor de las 7:00 pm del martes. Los agentes encontraron el cuerpo de Mohn, un machete y guantes de goma ensangrentados, según una declaración jurada de la policía. Denice Mohn dijo a la policía que el Toyota Corolla blanco de su marido y su hijo estaban desaparecidos.

La policía dijo que el video de YouTube, que duró más de 14 minutos, mostraba a Justin Mohn recogiendo la cabeza decapitada de su padre e identificando a su víctima por su nombre. La policía dijo que parecía que Mohn estaba leyendo un guión mientras criticaba al gobierno.

En un comunicado, YouTube dijo que el video, que fue subido por su autor y no transmitido en vivo, fue eliminado por violar su política de violencia gráfica y que el canal de Mohn en la red social había sido cerrado.

Hace varios años Mohn adoptó una retórica violenta contra el gobierno de EEUU en escritos que publicó en línea.

En 2017, Mohn público a través de Amazon un libro titulado "La guía de supervivencia del líder revolucionario", que incluye una transcripción de una carta dirigida al entonces presidente Donald Trump advirtiendo sobre "una revolución pacífica liderada por el autor si no llegaba pronto un cambio positivo a Estados Unidos y al mundo".

En agosto de 2020, Mohn publicó un “panfleto” en línea en el que intentaba explicar por qué las personas nacidas en 1991 (el año de su nacimiento) o después, deberían llevar a cabo lo que denominó una “revolución sangrienta”. También se quejó extensamente de un juicio que perdió y alentó los asesinatos de familiares y funcionarios públicos.

Dijo que su padre era un “traidor a la patria”

En el video publicado después del asesinato, dijo que su padre había sido un empleado federal durante 20 años y lo llamó "traidor a la patria". También abrazó una variedad de teorías de conspiración y diatribas sobre el gobierno de Biden, la inmigración y el problema en la frontera, la política fiscal, el crimen urbano y la guerra en Ucrania.

Mohn luego condujo el auto de su padre hasta Fort Indiantown Gap, donde fue detenido, dijo el capitán Pete Feeney del Departamento de Policía de Middletown Township.

A los funcionarios de Fort Indiantown Gap se les dijo el martes por la noche que el teléfono celular de Mohn había sonado cerca del esa área, según Angela Watson, directora de comunicaciones del Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de Pennsylvania.

Los investigadores alcanzaron a Mohn dentro de la base de la Guardia Nacional, donde caminaba después de haber saltado aparentemente la valla. Tenía un arma cuando lo atraparon, dijo Watson y aclaró que Mohn nunca ha sido miembro de la Guardia Nacional de Pennsylvania.

La casa donde fue encontrado el cuerpo se encuentra en una urbanización suburbana de viviendas unifamiliares. Nadie abrió la puerta allí la madrugada del miércoles.

Los vecinos que paseaban perros el miércoles por la mañana describieron a Justin Mohn como extraño.

Bart DeHaven dijo que llamó a la policía varias veces desde el verano después de que Justin Mohn se sentara en una tapa de alcantarilla elevada en un parque justo enfrente de su casa y mirara fijamente su casa.

"Es simplemente triste", dijo DeHaven. "Debería haber recibido algún tipo de ayuda".

Carrie McCarthy dijo que lo vio caminando con frecuencia y sentado en la zona boscosa del vecindario. Dijo que alguien le envió el video de YouTube, lo que la dejó atónita.

“Abrí el video y pensé: Dios mío, ese es el tipo que veo todos los días y sabía que algo en él estaba trastornado”.

Un hombre que vivió con Mohn hace aproximadamente una década en Colorado Springs, Colorado, recordó haber escuchado a Mohn hablar extensamente sobre teorías de conspiración. Davis Rebhan dijo que abandonó la vivienda poco después de que Mohn se volviera volátil una noche y dañara las paredes y otros objetos.

El único visitante de Mohn durante el año que vivieron juntos fue su padre, quien lo visitó durante un fin de semana, dijo Rebhan.

“No vi nada de esa visita que me hubiera hecho pensar que algo así sucedería”, dijo Rebhan. “No hubo nada que me hiciera creer que a Justin no le importaba su padre. Y estaba muy claro que su padre se preocupaba por él porque aunque era evidente que tenía problemas cruzó el país para quedarse con él”.

Mohn, quien también fue arrestado por posesión de armas, fue procesado el miércoles temprano y detenido sin derecho a fianza. Está previsto que tenga una audiencia el 8 de febrero.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Bucks dijo que por el momento no harían comentarios públicos sobre el caso.

Aún el miércoles, el expediente del caso no incluía un abogado encargado de la representación legal de Mohn, por lo que The Associated Press dejó un mensaje en busca de comentarios en un número telefónico a su nombre. La oficina del tribunal de distrito dijo que no tenía constancia de ningún abogado que lo representara.