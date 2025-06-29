Hallan muerto al supuesto asesino de los bomberos emboscados en un incendio provocado en Idaho

Video Lo que se sabe de la emboscada a un grupo de bomberos en Idaho: hay varios muertos

Un hombre armado con un fusil inició un incendio forestal el domingo y luego comenzó a disparar a los trabajadores de emergencias en una comunidad montañosa del norte de Idaho. El hombre mató a dos bomberos e hirió a un tercero durante una balacera de horas, informaron las autoridades.

La orden para que la gente permaneciera a cubierto fue suspendida por la noche después de que un equipo de respuesta táctica utilizara datos de teléfonos celulares para "identificar" un área boscosa donde encontraron el cuerpo del sospechoso cerca de un arma de fuego, mientras las llamas se acercaban rápidamente, dijo el jefe de policía del condado Kootenai, Bob Norris.

Las autoridades no dieron a conocer su nombre, ni dijeron qué tipo de arma se encontró.

“Creemos que el sospechoso inició el incendio, y creemos que fue una emboscada y fue intencional”, dijo Norris en una conferencia de prensa el domingo por la noche. "Estos bomberos no tuvieron oportunidad".

Funcionarios policiales indicaron que las cuadrillas respondieron a un incendio en la montaña Canfield, ubicada ligeramente al norte de Coeur d’Alene, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, y una media hora después se reportaron disparos en la zona.

Los investigadores dijeron que el atacante actuó solo.

“Creemos que era el único tirador que estaba en esa montaña en ese momento”, dijo Norris.

Tres víctimas fueron trasladadas a Kootenai Health, indicó Kim Anderson, portavoz de ese hospital. Dos ya estaban muertas al llegar y la tercera recibía atención por heridas, agregó. El bombero herido estaba “luchando por su vida” después de la cirugía y se encontraba en condición estable, dijo Norris.

La caótica escena del ataque a bomberos en Idaho

Se produjo una escena caótica en la que el incendio ardía y los bomberos acudieron al lugar solo para ser recibidos con un intenso tiroteo.

Los rescatistas solicitaron ayuda urgente a través de sus radios: “Todo el mundo ha sido baleado aquí (...) envíen a la policía ahora”, según un despacho.

El gobernador Brad Little indicó que “varios” bomberos fueron atacados.

“Este es un atroz ataque directo contra nuestros valientes bomberos”, expresó Little en la red social X. “Pido a todos los habitantes de Idaho que recen por ellos y sus familias mientras aguardamos a saber más”.

Norris señaló que aparentemente el atacante se ocultaba en el terreno escarpado y usaba un fusil de alta potencia. Ordenó a los agentes devolver el fuego.

Justo cuando se esperaba que comenzara la conferencia de prensa vespertina, los cuerpos de los bomberos fallecidos llegaron a la cercana ciudad de Spokane, Washington, escoltados por una procesión de vehículos de bomberos y de las fuerzas del orden. Los bomberos y otros saludaron al paso de los vehículos.

Suspenden la alerta pero advierten que el incendio seguía ardiendo

Una alerta de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Kootenai pidió a las personas evitar el área en los alrededores del inicio del sendero a la montaña Canfield y el camino Nettleton Gulch, a unas cuatro millas al norte del centro de Coeur d’Alene.

Aunque la orden de mantenerse a cubierto fue suspendida, la policía advirtió a los residentes que estuvieran preparados porque el incendio seguía ardiendo.

El FBI acudió al lugar con equipos técnicos y apoyo táctico, informó su subdirector Dan Bongino.

“Estamos horrorizados por el asesinato de dos bomberos en Coeur d’Alene, y conmocionados por un ataque tan brutal contra nuestros socorristas. Oramos por ellos, los heridos, sus familias y sus colegas”, indicaron los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Idaho en un comunicado.

Coeur d'Alene es una ciudad de 55,000 personas ubicada cerca de la frontera con el estado de Washington. La montaña Canfield es una área popular para practicar el senderismo y el ciclismo en las afueras de la ciudad del norte de Idaho, cubierta de árboles y matorrales densos, y atravesada por senderos que conducen a un bosque nacional.

El fuego siempre es un gran motivo de preocupación en la región, señaló Bruce Deming, cuya propiedad colinda con el sistema de senderos. Cuando notó humo en la cordillera el domingo por la tarde, se preguntó por qué no había helicópteros de los bomberos trabajando allí.

Cuando un amigo le envió un mensaje de texto para informarle sobre el tiroteo, comprendió por qué no veía aeronaves: “Porque les preocupa que les disparen”, apuntó.

Mientras los agentes establecían puestos para combatir cerca de allí, Deming les mencionó un sendero que comienza cerca de su puerta trasera y conduce directamente al sitio del incendio.

“Simplemente no quiero tener que despertarme en medio de la noche para averiguar si alguien está merodeando por mi casa”, expresó.

