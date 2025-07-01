Identifican al presunto atacante de dos bomberos en Idaho: los mató después de que le pidieran que moviera su vehículo

Video Cronología de la emboscada que dejó a dos bomberos muertos en Idaho: resumen de las noticias del día

El hombre que presuntamente provocó un incendio forestal y luego disparó fatalmente a dos bomberos e hirió a otro en el norte de Idaho era un joven de 20 años sin residencia fija, que atacó a los equipos de emergencia después de que estos le pidieran que moviera su vehículo, informó el sheriff del condado de Kootenai, Bob Norris.

Norris ofreció el lunes nuevos detalles sobre el ataque ocurrido el domingo en Canfield Mountain, al norte de Coeur d’Alene, una zona recreativa muy popular. Indicó que Wess Roley vivía en su vehículo, que en algún momento aspiró a ser bombero y que había tenido solo unos pocos contactos menores con la policía local.

PUBLICIDAD

“No hemos podido encontrar un manifiesto”, dijo el sheriff, quien afirmó que las familias de las víctimas estaban “en shock, absolutamente, en shock y aún están procesándolo”.

Dos bomberos veteranos mueren y un tercero está en estado crítico

El jefe de batallón Frank Harwood, de 42 años, con 17 años de servicio en el condado, falleció, según informó el jefe de Bomberos y Rescate del Condado de Kootenai, Christopher Way, en una rueda de prensa el lunes. Harwood estaba casado, tenía dos hijos y también era veterano de la Guardia Nacional.

El jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Coeur d’Alene, John Morrison, de 52 años, es el otro fallecido. Contaba con 28 años de servicio.

El ingeniero de bomberos David Tysdal, de 47 años, también del Departamento de Coeur d’Alene, sufrió heridas de bala y se encontraba en estado crítico. Las autoridades informaron que había sido sometido a dos cirugías exitosas.



Tras el tiroteo, las agencias locales de seguridad se ofrecieron a acompañar a los bomberos en cada salida de emergencia, indicó Way.

“No sé si alguna vez podremos garantizar la tranquilidad de la gente, al menos durante un tiempo después de un incidente como este”, dijo. “Pero estamos tomando todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de nuestros equipos de respuesta”.

El atacante inició un fuego con pedernal, y los bomberos que acudieron al lugar terminaron siendo blanco de sus disparos. Se refugiaron detrás de sus camiones.

PUBLICIDAD

“Hubo una interacción con los bomberos”, explicó Norris. “Tiene que ver con el lugar donde estaba estacionado su vehículo”.

¿Quién era el sospechoso?

El sheriff dijo que todo parecía indicar que el sospechoso posteriormente se quitó la vida. Tenía vínculos con California y Arizona, y había estado viviendo en Idaho “la mayor parte de 2024”, señaló. “Pero sobre cuándo llegó, por qué vino, por qué eligió este lugar: no lo sé”.

El domingo, dos helicópteros llegaron a la zona con francotiradores listos para abatir al sospechoso si era necesario, mientras el FBI rastreaba su ubicación mediante los datos de su teléfono móvil y el sheriff ordenaba a los residentes permanecer en sus hogares. Finalmente, lo encontraron muerto en las montañas, con su arma al lado.

Roley había vivido unos seis meses con T.J. Franks Jr. en Sandpoint, Idaho, mientras trabajaba en una empresa de servicios forestales, según relató Franks el lunes. Contó que tenía cámaras en su apartamento y que un día apareció haciendo gestos de pandillero frente a ellas, lo que le preocupó tanto que llamó a la policía.

“No sabía muy bien qué pensar”, dijo Franks. “Simplemente llamé a la policía para que hablara con él”.

El casero también llamó otra mañana a las autoridades porque los vecinos reportaron que el vehículo de Roley llevaba encendido unas 12 horas. Franks explicó que estaba dormido en su cuarto y dijo que se había olvidado del coche.

Franks relató que “empezó a actuar un poco raro” y que en un momento se rapó completamente la cabeza.

PUBLICIDAD

“Nos dimos cuenta de que empezaba a decaer, como a ir cuesta abajo”, dijo.

El sospechoso tenía "tendencias nazis"

Tres antiguos compañeros de clase del atacante hablaron con USA Today y contaron que el joven tenía "tendencias nazis" en la escuela, ya que le gustaba dibujar esvásticas y armas y estaba "obsesionado con las armas".

Uno de ellos, Harry Standley, contó al medio que solían jugar 'Call of Duty' de vez en cuando, pues eran vecinos y que otro de sus amigos descubrió un cuaderno en el que dibujaba esvásticas y armas. "Todos le teníamos mucho miedo", dijo Standley y agregó que aunque los tres no habían vuelto a tener contacto con el atacante en mucho tiempo, estaban consternados por lo ocurrido.

Dieter Denen, por su parte, también recuerda el gusto del joven por las esvásticas y las armas, pero dijo a USA Today que creía que no era más que una forma de llamar la atención, de provocar.

"Todos pensábamos que solo estaba bromeando, que era su forma de destacar", dijo Denen al medio.

Standley recordó que Roley un día se apareció en la escuela con el pelo rapado y dijo que quería "unirse al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva". Dejó la preparatoria a mediados del segundo año, tras haber sido expulsado por "unos problemas con una chica", agregó.

Una oleada inmediata de apoyo

La comunidad de Coeur d’Alene, una ciudad de 55,000 habitantes cerca de la frontera con Washington, reaccionó rápidamente con muestras de apoyo a las víctimas.

PUBLICIDAD

Horas después del tiroteo, personas se congregaron a lo largo de la Interestatal 90 ondeando banderas de Estados Unidos para rendir homenaje a los dos bomberos fallecidos, cuyos cuerpos fueron trasladados a la oficina del forense en Spokane, Washington, a unos 56 kilómetros de Coeur d’Alene.

El gobernador Brad Little ordenó que las banderas de EEUU e Idaho ondearan a media asta en honor a los bomberos hasta el día siguiente del funeral.

“Todos nuestros agentes de seguridad pública, especialmente los bomberos, se enfrentan valientemente al peligro a diario, pero nunca habíamos presenciado un acto tan atroz de violencia contra nuestros bomberos”, dijo en un comunicado. “Esto no es Idaho. Esta pérdida indescriptible se siente profundamente en toda la comunidad de bomberos y más allá”.

Aunque la orden de confinamiento ya fue levantada, la oficina del sheriff advirtió a los residentes que estén preparados, ya que el incendio seguía activo. El Departamento de Tierras de Idaho informó que había quemado unos 26 acres.

Way describió el incendio el lunes como “razonablemente contenido”, y señaló que los equipos habían logrado “detener el avance significativo”.

El fuego siempre es una preocupación en la región, dijo Bruce Deming, cuya propiedad colinda con el sistema de senderos. Cuando notó humo en la cima el domingo por la tarde, se preguntó por qué no había helicópteros actuando contra el incendio.

Mira también: