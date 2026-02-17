Noticias Dan detalles del guante encontrado cerca de la casa de Nancy Guthrie: ¿Qué dijeron sobre el ADN? Te contamos qué dijeron del guante encontrado cerca de la casa de Nancy Guthrie y qué es CODIS

Este martes 17 de febrero del 2026, el sheriff Nanos dio detalles sobre el guante que se recuperó a dos millas de la casa de Nancy Guthrie, y que parecía coincidir con los que llevaba puesta la persona enmascarada, que quedó registrada en un video.

El sheriff Nanos dijo a Fox News que el guante no coincidía con el ADN de la casa de Nancy y tampoco tenía una coincidencia en CODIS.

¿Qué detalles dieron del guante?

Al sheriff, Chris Nanos, le preguntaron si había coincidencia de CODIS con el ADN obtenido en la casa de Nancy Guthrie y dijo que “no”.

También, agregó que el ADN del guante encontrado era diferente al hallado en la casa.

Por su parte, el FBI confirmó que el ADN no sacó resultados positivos con el CODIS.

¿Qué es CODIS?

El CODIS es un programa informático que contiene información local, estatal y nacional de perfiles de ADN de personas que han cometido algún delito y perfiles de personas desaparecidas.

La forma en la que funciona es a partir de los dos dedos índices para tener orden en el banco de datos. Si existe el perfil en ambos índices, los agentes podrían tener la identidad del sospechoso.

¿Qué ha pasado con Nancy Guthrie?

La madre de la conductora Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, lleva desaparecida desde el 31 de enero.

El pasado domingo 15 de febrero, su hija publicó un video en Instagram donde hacía un llamado a cualquier persona que supiera dónde estaba retenida su madre, que le dijeran.

“Creemos en la bondad esencial de cada ser humano, que nunca es demasiado tarde”, expresó.