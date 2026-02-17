Nicolás Maduro

Retrasan segunda audiencia de Nicolás Maduro y dan nueva fecha: ¿Por qué cambiaron el día?

Las autoridades dieron a conocer el motivo del atraso de la segunda audiencia del exmandatario

Video Filtran llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “EEUU no dio 15 minutos o nos mataban”

Las segunda audiencia del exmandatario Nicolás Maduro fue retrasada y la justicia estadounidense dio una nueva fecha; en N+ Univision te compartimos por qué cambiaron el día.

La razón por la que fue atrasada se debe a que la defensa de Maduro presentó la solicitud debido a que la fiscalía señaló que hay "problemas de planificación y logística".

Por ello, tanto la Fiscalía como la defensa acordaron que este tiempo adicional es necesario y por consecuencia la segunda audiencia se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro, de 63 años, enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con presunto tráfico de drogas. Durante su primera comparecencia ante la corte, que se realizó el pasado 5 de enero, dos días después de su detención en Caracas en el marco de una operación militar estadounidense, el exmandatario se declaró inocente y aseguró ser un "prisionero de guerra".

Video Se revela qué el gobierno de EEUU utilizó sofisticado modelo de IA para capturar a Nicolás Maduro

