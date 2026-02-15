Savannah Guthrie FBI da actualización en caso de mamá de Savannah Guthrie: hallazgo de ADN en misterioso guante Un guante y la prueba de ADN al que fue sujeto podrían dar por fin luz y claridad en el misterioso caso de la desaparición de la madre de la famosa presentadora Savannah Guthrie. El FBI hace un importante anuncio al respecto.



Video Revelan misterioso descubrimiento en área donde desapareció mamá de presentadora de ‘Today’

El FBI afirma que se encontró un misterioso guante con ADN a unas dos millas de la casa de Nancy Guthrie y que parece coincidir con los que llevaba una persona enmascarada frente a su puerta en Tucson la noche de su desaparición.

El guante, el ADN y el posible captor

El guante, hallado en un campo cerca de la carretera, fue enviado a pruebas de ADN.

El FBI declaró este domingo 15 de febrero que recibió los resultados preliminares este sábado 14 y que está a la espera de la confirmación oficial.

Se encontraron aproximadamente 16 guantes en varios lugares cerca de la casa, la mayoría de los cuales eran guantes de búsqueda que habían sido desechados, según el FBI.

El descubrimiento se reveló días después de que los investigadores publicaran videos de vigilancia de la persona enmascarada frente a la puerta de la madre de la presentadora Savannah Guthrie.

Una cámara en el porche grabó a una persona con una mochila que vestía un pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes.

El pasado jueves, el FBI declaró sospechoso a esa persona. Lo describió como un hombre de aproximadamente 5’9” de altura y complexión mediana.

La agencia indicó que llevaba una mochila "Ozark Trail Hiker Pack" de 25 litros.

Se espera que el hallazgo del guante y la coincidencia del ADN puedan dar pistas sólidas para identificar al posible captor de la mujer de 84 años.