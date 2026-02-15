Savannah Guthrie

FBI da actualización en caso de mamá de Savannah Guthrie: hallazgo de ADN en misterioso guante

Un guante y la prueba de ADN al que fue sujeto podrían dar por fin luz y claridad en el misterioso caso de la desaparición de la madre de la famosa presentadora Savannah Guthrie. El FBI hace un importante anuncio al respecto.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Revelan misterioso descubrimiento en área donde desapareció mamá de presentadora de ‘Today’

El FBI afirma que se encontró un misterioso guante con ADN a unas dos millas de la casa de Nancy Guthrie y que parece coincidir con los que llevaba una persona enmascarada frente a su puerta en Tucson la noche de su desaparición.

El guante, el ADN y el posible captor

PUBLICIDAD

El guante, hallado en un campo cerca de la carretera, fue enviado a pruebas de ADN.

Más sobre Savannah Guthrie

Savannah Guthrie estaría considerando "dejar para siempre" 'Today' en medio del caso de su madre
2 mins

Savannah Guthrie estaría considerando "dejar para siempre" 'Today' en medio del caso de su madre

Univision Famosos
Hallar a mamá de presentadora de 'Today' podría tomar "años": lo último sobre la investigación
2 mins

Hallar a mamá de presentadora de 'Today' podría tomar "años": lo último sobre la investigación

Univision Famosos
Revelan misterioso descubrimiento en área donde desapareció mamá de presentadora de ‘Today’
0:59

Revelan misterioso descubrimiento en área donde desapareció mamá de presentadora de ‘Today’

Univision Famosos
Lo que revela el escalofriante video del presunto captor de la mamá de la presentadora de ‘Today’
0:57

Lo que revela el escalofriante video del presunto captor de la mamá de la presentadora de ‘Today’

Univision Famosos
Presentadora de 'Today' promete pago a captores de su madre: policía vuelve a casa de hermana
2 mins

Presentadora de 'Today' promete pago a captores de su madre: policía vuelve a casa de hermana

Univision Famosos
¿Autoridades creen que mamá de Savannah Guthrie sigue viva?: nuevos detalles salen a la luz
2 mins

¿Autoridades creen que mamá de Savannah Guthrie sigue viva?: nuevos detalles salen a la luz

Univision Famosos
Al borde del llanto, presentadora de ‘Today’ hace llamado a captores de su madre: “Devuélvanla a casa”
1:00

Al borde del llanto, presentadora de ‘Today’ hace llamado a captores de su madre: “Devuélvanla a casa”

Univision Famosos
Policía visita casa de la hermana de Savannah Guthrie: fue la última persona en ver a su madre
1 mins

Policía visita casa de la hermana de Savannah Guthrie: fue la última persona en ver a su madre

Univision Famosos
JLo reacciona a la súplica de su “amiga” Savannah Guthrie ante la desaparición de su mamá
2 mins

JLo reacciona a la súplica de su “amiga” Savannah Guthrie ante la desaparición de su mamá

Univision Famosos
La misteriosa desaparición de la mamá de presentadora de ‘Today’: yerno estaría involucrado
0:53

La misteriosa desaparición de la mamá de presentadora de ‘Today’: yerno estaría involucrado

Univision Famosos

El FBI declaró este domingo 15 de febrero que recibió los resultados preliminares este sábado 14 y que está a la espera de la confirmación oficial.

Se encontraron aproximadamente 16 guantes en varios lugares cerca de la casa, la mayoría de los cuales eran guantes de búsqueda que habían sido desechados, según el FBI.

El descubrimiento se reveló días después de que los investigadores publicaran videos de vigilancia de la persona enmascarada frente a la puerta de la madre de la presentadora Savannah Guthrie.

Una cámara en el porche grabó a una persona con una mochila que vestía un pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes.

El pasado jueves, el FBI declaró sospechoso a esa persona. Lo describió como un hombre de aproximadamente 5’9” de altura y complexión mediana.

La agencia indicó que llevaba una mochila "Ozark Trail Hiker Pack" de 25 litros.

Se espera que el hallazgo del guante y la coincidencia del ADN puedan dar pistas sólidas para identificar al posible captor de la mujer de 84 años.

Video Caso Savannah Guthrie: Lili y Raúl reaccionan a primeras imágenes del enmascarado
Relacionados:
Savannah GuthrieSecuestroTelevisionPresentadoresMamás famosasFamososCelebridadesPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX