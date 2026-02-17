Detienen a una persona armada en el Capitolio
Este martes 17 de febrero del 2026, la policía del Capitolio reportó la detención de una persona que al parecer se encontraba armada al oeste del edificio del Capitolio de los Estados Unidos.
En un mensaje difundido este martes se les recomendó a las personas que estén en el lugar que eviten estar por la zona.
