Vacunas

Estados Demandan a Gobierno de Donald Trump ¿De qué acusan a la administración del republicano?

Esta es la razón por la que los estados se unieron para demandar al gobierno de Donald Trump.

Más de una docena de estados demandaron este martes 24 de febrero al gobierno de Donald Trump.

Esto por revocar las recomendaciones de vacunación para niños, ya que consideran que la medida es una amenaza ilegal para la salud pública.

Los estados aseguran que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC, por sus siglas en inglés) pusieron en riesgo la vida de los niños cuando anunciaron el mes pasado que dejarían de recomendar que todos los niños se inmunicen contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS.

Según la nueva guía de vacunación, que recibió críticas de expertos médicos, las protecciones contra esas enfermedades se recomiendan sólo para ciertos grupos considerados de alto riesgo o cuando los médicos las recomiendan en lo que se denomina “ toma de decisiones compartida”.

¿Por qué los estados demandaron al gobierno de Trump?

Según los estados que demandaron a Trump, las nuevas recomendaciones de vacunación hacen caso omiso de orientaciones médicas de larga data y obligarán a los estados a gastar más para protegerse contra brotes.

“La salud y la seguridad de los niños en todo el país no es un asunto político”, afirmó la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, en una conferencia de prensa. “No es un tema de discusión de guerra cultural”.

La demanda se presenta después de que los gobernadores demócratas de California, el estado de Washington y Oregon se aliaran para establecer sus propias recomendaciones de vacunación. Los mandatarios locales señalaron que la administración federal estaba poniendo en riesgo la salud de la gente al politizar a los CDC.

