Alerta por pechugas de pollo contaminadas: ¿Qué daños causa la listeria?
En Estados Unidos alertaron por productos contaminados con la bacteria listeria; estos son los daños graves que proovoca
En Estados Unidos hay alerta por pechugas de pollo contaminadas que podrían dañar severamente la salud. Te compartimos qué daños causa la listeria, bacteria encontrada en alimentos.
Hoy, lunes 19 de enero de 2026, el Servicio de Inocuidad de Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una alerta por la bacteria listeria monocytogenes, que fue encontrada en productos alimenticios que se distribuirían en siete estados.
La listeria monocytogenes es una bacteria que puede encontrarse en suelo, agua, vegetación en descomposición y animales. Un rasgo peligroso es su capacidad para sobrevivir y multiplicarse incluso bajo refrigeración, lo que incrementa el riesgo en alimentos listos para comer si hubo fallas de higiene durante procesamiento, envasado, transporte o almacenamiento.
El comunicado del retiro preventivo señaló que más de 6 mil kilos de pechuga de pollo a la parrilla totalmente cocida, producida por Suzanna’s Kitchen, no se venderán. El producto afectado corresponde a un solo lote, identificado de la siguiente manera: bultos de 10 libras con dos bolsas internas de 5 libras, su descripción indica filetes de pechuga de pollo a la parrilla totalmente cocidos, con carne de costilla, el código del lote es 60104 P1382 287 5 J14, el cual está impreso en el bulto y en las bolsas internas.
¿Qué daños provoca la listeria?
La bacteria listeria provoca afectaciones mayores en ciertos sectores de la población como personas adultas mayores y mujeres embarazadas, los síntomas y daños que puede desencadenar en quienes han sido diagnosticados con esta en su organismo son los siguientes:
- En los casos no considerados graves provoca dolores musculares, fiebre, náuseas, vomitos y diarrea, que puden extenderse entre uno a tres días.
- Mientras que en los casos delicados puede ocasionar incluso la muerte, los síntomas son rigidez en la nuca, dolor de cabeza, confusión, convulsiones y pérdida de equilibrio.
- Esta bacteria es potencialmente mortal en personas adultas mayores, en quienes tienen su sistema imunitario debilitado, así como en recién nacidos.
- En caso de que pertenezcas a un grupo de riesgo y presentas síntomas relacionados, acude de inmediato a un profesional de la salud e informa qué alimentos consumiste.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura, la listeria que provoca listeriosis cada año provoca más de 200 muertes.
La listeriosis es una infección grave que suele causarse por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes . Se estima que 1600 personas contraen listeriosis cada año y unas 260 mueren. La infección afecta con mayor frecuencia a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados.Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
FBPT