Alerta por pechugas de pollo contaminadas: ¿Qué daños causa la listeria?

La listeriosis es una infección grave que suele causarse por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes . Se estima que 1600 personas contraen listeriosis cada año y unas 260 mueren. La infección afecta con mayor frecuencia a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

