Cuando el racismo patrulla tu barrio: neonazis, antiinmigrantes y el KKK infiltrados en la Policía

No es caso aislado. En los últimos años, el FBI ha emitido advertencias sobre policías y militares con ideología supremacista, ya sea que son miembros de grupos de odio o que simpatizan con su forma de pensar.

Los “patriotas” contra un “gobierno tirano”

Los miembros de estas agrupaciones que usan nombres como American Guard , 111% Defense Militia y Three Percent suelen tener más actividad durante las administraciones demócratas. El año pasado había 181 milicias, esto es 35 menos que en 2018, según el análisis del SPLC.

Aunque no tienen una ideología puramente racista, no se descarta que algunos integrantes simpaticen con nacionalistas y neonazis.

Los policías del Ku Klux Klan

El FBI detectó que una organización nacionalista les pidió a sus miembros ‘ghost skins’, como les dicen a los que no expresan abiertamente sus opiniones racistas, que se volvieran policías.

Durante el segundo mandato de Obama, en abril de 2015, un informe clasificado del FBI sobre antiterrorismo aseguraba que supremacistas, milicianos y personas con ideologías extremas a menudo “han identificado enlaces activos con agencias del orden”, de acuerdo con The Intercept.

"Tenemos una crisis de odio y extremismo en nuestro país, y las ideas tóxicas propagadas por estos grupos de odio no solo conducen a la violencia, sino que erosionan los cimientos de nuestra democracia", dijo Lecia Brooks, portavoz de SPLC, en un comunicado.

Los neonazis del Sheriff de Los Ángeles

Los departamentos locales han registrado varios incidentes. El Sheriff del condado de Los Ángeles, que patrulla varias comunidades hispanas del sur de California, ha detectado bandas secretas formadas por alguaciles blancos, incluyendo los llamados Little Devils o los Lynwood Vikings , que operó hace casi 30 años y fue considerada “una pandilla supremacista blanca y neonazi” que participó en acciones ilícitas por motivos raciales.

El activista Earl Ofari Hutchinson cree que algunos policías no están afiliados con grupos neonazis o nacionalistas, pero sí tienen creencias racistas. “Una señal es que constantemente detienen a jóvenes negros o hispanos para acosarlos, preguntarles si son pandilleros, tienen una actitud de confrontación”.

A Hutchinson le preocupan los uniformados de alto rango que pueden influir en los novatos. “Chauvin (el policía implicado en la muerte de George Floyd) tenía una actitud racista y daba entrenamientos. No creo que sea una excepción, estoy seguro de que hay sargentos, comandantes y otros oficiales con la misma mentalidad supremacista y neonazi, y que están en una posición de influenciar a otros”, señaló.

Publicaciones racistas en Facebook

“Estas son personas que tienen el poder de arrestar y matar a alguien”, dijo entonces el defensor público Jeff Adachi al diario The New York Times. “Si estás pensando: ‘este es un animal salvaje’ o ‘este es un negro enloquecido que me va a lastimar’, es cuando pueden jalar el gatillo”, alertó.