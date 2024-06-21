Suspenden a varios empleados de American Airlines por bajar de un avión a ocho hombres negros por quejas de su "olor corporal”

Video Una mujer blanca supuestamente lanzó insultos racistas a un joven negro que viajaba en el metro

Varios empleados de la aerolínea American Airlines fueron suspendidos de sus empleos luego de una demanda contra la empresa por una presunta práctica discriminatoria.

Tres hombres negros presentaron una demanda federal contra la aerolínea por discriminación racial, luego de que el personal de la misma los obligó a ellos y a otros pasajeros negros a desembarcar de un avión tras una queja por mal olor corporal.

El director general de la empresa, Robert Isom, dijo que el incidente era inaceptable y que American "no cumplió" su compromiso con los clientes.

"Estamos responsabilizando a los involucrados, incluida la retirada del servicio de miembros del equipo", dijo la aerolínea en un comunicado, en el que explica que creará también un "grupo asesor" centrado en la experiencia de los pasajeros negros.

En la demanda de mayo, tres hombres, que no estaban sentados juntos y no se conocían, dijeron que todos los hombres negros fueron retirados del vuelo entre Phoenix, Arizona y la ciudad de Nueva York.

La demanda fue presentada por el grupo de defensa de los consumidores Public Citizen, y en ella detalla que el incidente ocurrió el 5 de enero de 2024.

Los demandantes Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph y Xavier Veal embarcaron en el vuelo 832 de American Airlines de Phoenix a Nueva York. Antes de ese día los hombres no se conocían entre sí y ni siquiera estaban sentados juntos en el avión.

De acuerdo con Public Citizen, antes del despegue, un representante de American Airlines se acercó a los demandantes uno por uno y les ordenó bajar del avión sin explicación alguna.

Otros cinco pasajeros que también eran hombres negros, además de los tres demandantes, también fueron expulsados del avión, dice la demanda.

Ahí fue cuando Jackson, Joseph y Veal se percataron que los únicos pasajeros a los que se ordenaba bajar del avión eran hombres negros.

¿Qué explicación le dio American Airlines a los hombres negros que desembarcaron del avión?

Una vez fuera del avión, un representante de American Airlines informó a los hombres que no se les permitiría volar en el vuelo 832 y que tendrían que hacer otra reserva, dice un comunicado de Public Citizen.

Los hombres pidieron una explicación y “un representante de American les explicó que habían sido expulsados del vuelo porque un auxiliar de vuelo blanco se había quejado del olor corporal de un pasajero no identificado”, dice el comunicado.

Sin embargo, en ningún momento se les acusó de tener un olor corporal desagradable.

Fue entonces cuando los hombres expresaron que parecía que se les estaba atacando por el color de su piel y al menos “una representante de American respondió que ‘estaba de acuerdo’”, dice el documento.

Una experiencia bochornosa y humillante

Según la demanda, mientras los hombres negros seguían protestando en la puerta de embarque, el piloto anunció al resto de pasajeros del avión que habían sido expulsados debido a una denuncia por olor corporal.

Después de que la aerolínea informara a los demandantes que no había otros vuelos esa noche para volver a reservarles, la empresa revocó su decisión y permitió que todos los hombres volvieran a embarcar en el vuelo 832 con destino a Nueva York.

“Al final, el vuelo se retrasó más de una hora, y los demandantes se sintieron humillados y traumatizados por la experiencia”, dice la demanda.

“Lo que nos pasó está mal. Imagínense que un sobrecargo ordenara a todos los blancos que se bajaran de un avión por una queja hecha por otro hombre blanco. Eso nunca ocurriría. Pero eso es lo que nos pasó a nosotros. No hay más explicación que el color de nuestra piel. American Airlines nos señaló por ser negros, nos avergonzó y nos humilló. Está claro que fue discriminación", afirmaron los tres demandantes en un comunicado.

De acuerdo con la BBC, la aerolínea, con sede en Texas, declaró que está “investigando el asunto, ya que las afirmaciones no reflejan nuestros valores fundamentales ni nuestro propósito de cuidar de las personas”.

La demanda afirma que American Airlines debe ser obligada a pagar una indemnización no especificada por el trauma que sufrieron los hombres.

