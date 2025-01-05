Giorgia Meloni, la primera ministra amiga de Musk que se reunió con Trump en Mar-a-Lago

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una aparición el sábado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que visitó su club Mar-a-Lago.

Meloni, una política de extrema derecha elegida en 2022, siguió así al presidente de Argentina, Javier Milei, quien se convirtió en el primer líder mundial en reunirse con Trump en Mar-a-Lago después de su victoria electoral en noviembre. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, también viajaron a Florida para reunirse con el presidente electo.

Trump apareció en una proyección de un documental que detalla los desafíos que algunos abogados conservadores dicen enfrentar en el sistema legal. Entró al gran salón de baile alrededor de las 7:00 pm y luego regresó aproximadamente dos horas después de haber cenado.

Sobre la visita de Meloni, Trump dijo a la multitud: “Esto es muy emocionante”. “Estoy aquí con una mujer fantástica, la primera ministra de Italia. Realmente ha causado sensación en Europa y en todos los demás, y esta noche solo estamos cenando”, dijo Trump.

El presidente electo vio una proyección del documental con Meloni y con el hombre al que ha propuesto como secretario de Estado del próximo gobierno, el senador de Florida Marco Rubio, así como el representante de Florida Mike Waltz, elegido por Trump como asesor de seguridad nacional, y su designado para dirigir el Departamento del Tesoro, Scott Bessent.

La visita de Meloni se produjo después de que la periodista italiana Cecilia Sala fuera detenida por la policía iraní mientras informaba en Teherán a finales del mes pasado.

El caso de Sala ha aumentado las tensiones entre Italia e Irán, que exige que las autoridades italianas liberen a un empresario iraní que fue arrestado recientemente en Milán. Esto bajo una orden estadounidense en conexión con un ataque con drones en Jordania el año pasado que mató a tres militares estadounidenses.

Mientras tanto, el presidente saliente, Joe Biden, tiene previsto un viaje a Roma para reunirse con Meloni, así como con el papa Francisco, a partir del jueves. La Casa Blanca dice que la reunión con Meloni “destacará la fortaleza de la relación entre Estados Unidos e Italia” e incluirá un agradecimiento de Biden a la primera ministra “por su fuerte liderazgo del G7 durante el pasado año”.

Una amistad con Elon Musk

Meloni es considerada amiga del millonario Elon Musk que ha estado sumanente cercano a Trump desde la pasada campaña. La primera ministra recientemente defendió su amistad con Musk, diciéndole a los legisladores italianos que no se dejaría influenciar en áreas donde él tiene intereses económicos.

“Puedo ser amiga de Elon Musk y al mismo tiempo la cabeza del primer gobierno italiano que hizo una nueva ley para regular la actividad privada en el espacio”, dijo, respondiendo a preguntas durante una discusión parlamentaria habitual antes de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas esta semana.

Meloni se ha reunido frecuentemente con el multimillonario de Tesla y SpaceX desde que su gobierno de extrema derecha llegó al poder en 2022, con el objetivo de atraer inversiones a Italia. El gobierno de Meloni aprobó este verano un marco para que las empresas espaciales extranjeras operen en Italia, lo que se espera que genere 7,300 millones de euros (7,700 millones de dólares) en inversiones para 2026.

Lanzando una crítica a sus predecesores, dijo que los anteriores líderes italianos “que pensaban que tenían una buena relación, incluso una amistad, con un líder extranjero, tenían que seguir servilmente lo que los demás hacían”. Meloni añadió que tiene buenas relaciones “con muchas personas” pero “no recibo órdenes de nadie”.

La amistad entre Meloni y Musk ha atraído atención en el pasado. Musk negó una relación romántica el pasado septiembre después de que una foto de ambos mirándose afectuosamente se volviera viral. Los dos estaban en un evento de gala en Nueva York donde Musk le entregó un premio a Meloni.

Musk apareció hace un año en un evento para miembros jóvenes del partido de Meloni en Italia. Más recientemente, utilizó la plataforma de redes sociales X, que él controla, para atacar una decisión judicial italiana que ha obstaculizado los planes de Meloni de evaluar a migrantes rescatados en el mar en Albania. Los comentarios de Musk provocaron una fuerte reprimenda del presidente de Italia.

