Avalancha de Sierra Nevada, California, ya es una de las más mortíferas de las últimas décadas; estas han sido las más devastadoras

Lo que debía ser una jornada de aventura en las montañas de Sierra Nevada se transformó el pasado martes en una de las mayores tragedias recientes para la comunidad del esquí. Autoridades locales confirmaron que una avalancha masiva cerca del lago Tahoe ha cobrado la vida de ocho esquiadores de travesía, mientras que los equipos de rescate continúan la búsqueda de una persona desaparecida.

Este incidente se suma a la lista de los desastres naturales más devastadores de este tipo en la historia del país. A continuación, repasamos las avalanchas más mortíferas que han tenido lugar en las montañas estadounidenses.

Las avalanchas más mortíferas

La historia de Estados Unidos ha sido testigo de cómo la fuerza de la nieve puede borrar del mapa vidas e infraestructuras en cuestión de segundos. Estas son las avalanchas más letales registradas hasta la fecha:

Avalancha de Wellington, Washington, de 1910: 96 personas murieron cuando dos trenes fueron arrastrados a un desfiladero tras días atrapados por el mal tiempo.

Avalancha del Sendero Chilkoot, Alaska, de 1898: 65 personas perdieron la vida durante la fiebre del oro de Klondike en plena ruta de buscadores de tesoros.

Avalancha de Monte Rainier, Washington, de 1981: 11 personas murieron en el accidente de montañismo más grave del país: un alud de hielo en el glaciar Ingraham.

Avalancha del Lago Tahoe, California, de 2026: Ocho esquiadores murieron cuando fueron sorprendidos por un alud de nieve en la Sierra Nevada.

Avalancha de Twin Lakes, Colorado, de 1962: Siete personas murieron, entre ellas cinco niños, cuando la nieve arrasó con viviendas.

Avalancha de Alpine Meadows, California, de 1982: Siete personas murieron cuando un alud de nieve cayó sobre una estación de esquí. Una joven sobrevivió cinco días bajo los escombros.

El desastre de esta semana evoca recuerdos de la tragedia de 1982 en Alpine Meadows, también cerca del lago Tahoe.

En aquel entonces, la naturaleza no discriminó y se llevó a empleados de la estación de esquí. Sin embargo, ese evento dejó una historia de esperanza: el rescate milagroso de una joven de 22 años que fue localizada por un perro de búsqueda tras pasar cinco días sepultada.

