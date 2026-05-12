elecciones Estados Unidos Corte Suprema de Missouri ratifica los nuevos distritos electorales del Congreso respaldados por Trump La Corte Suprema de Missouri ratificó los nuevos distritos electorales para la Cámara de Representantes respaldados por el presidente Donald Trump. Los republicanos esperan que estos distritos les ayuden a ganar un escaño adicional en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, mientras se intensifica la batalla en otros estados.

Video Luisiana elimina del mapa electoral distrito con mayoría afroamericana; hay choques en Corte Suprema

La Corte Suprema de Missouri ratificó los nuevos distritos electorales para la Cámara de Representantes respaldados por el presidente Donald Trump, con los que los republicanos esperan poder ganar un escaño adicional en las elecciones de mitad de mandato.

El tribunal dictaminó el martes que los nuevos distritos cumplían con los requisitos constitucionales de ser compactos y que, por lo tanto, se mantendrían vigentes para las elecciones primarias, a pesar de que los opositores han presentado una petición con firmas para intentar forzar un referéndum a nivel estatal. La decisión se produjo apenas unas horas después de que la Corte Suprema escuchara los argumentos en un par de impugnaciones legales presentadas por votantes que se oponen a la redistribución de distritos.

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Actualmente, Missouri está representado en la Cámara baja del Congreso por seis republicanos y dos demócratas, según un mapa adoptado tras el censo de 2020. El nuevo mapa ofrece a los republicanos una mejor oportunidad de ganar un distrito con sede en Kansas City, ocupado por el veterano representante demócrata Emanuel Cleaver.

Missouri fue el segundo estado republicano, después de Texas, en rediseñar sus distritos electorales a instancias de Trump el año pasado. Desde entonces, muchos otros estados se han sumado a la batalla nacional por la redistribución de distritos.

Los legisladores de Louisiana y Carolina del Sur sopesan si convertirse en los últimos estados republicanos en rediseñar los distritos de la Cámara de Representantes antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

En lugar de remitir, la batalla nacional por la redistribución de distritos que comenzó hace 10 meses se ha intensificado, avivada por un reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que debilitó la Ley Federal de Derechos Electorales y proporcionó argumentos para que los estados intenten eliminar los distritos electorales con grandes poblaciones minoritarias.

Los opositores en MIssouri argumentaron el martes que los distritos manipulados violaban un requisito estatal de compacidad y deberían haberse suspendido en diciembre pasado, cuando los activistas presentaron más de 300,000 firmas en una petición para solicitar un referéndum público. La Corte Suprema del estado no emitió un fallo inmediato.

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Batalla en otros estados

Mientras tanto, los legisladores republicanos de Louisiana debatieron sobre el grado de agresividad política que debían mostrar al rediseñar los distritos de la Cámara de Representantes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara un distrito de mayoría negra por considerarlo un gerrymandering racial ilegal. En Carolina del Sur, los republicanos, presionados por Trump para que rediseñaran los distritos, sopesaron los riesgos políticos de hacerlo.

Las repercusiones de la sentencia de Louisiana también se extendieron a Alabama, donde la gobernadora republicana Kay Ivey anunció unas primarias especiales el 11 de agosto para cuatro de los siete distritos electorales del estado.

Esto ocurrió después de que el Tribunal Supremo de EEUU revocara el lunes una orden que exigía el uso de un mapa con dos distritos de mayoría negra. El estado planea cambiar a un mapa aprobado en 2023 que tiene solo un distrito con mayoría negra, aunque los opositores han pedido a un tribunal que bloquee nuevamente ese plan.

Los republicanos creen que podrían ganar hasta 14 escaños gracias a los nuevos mapas de la Cámara de Representantes aprobados hasta ahora en Texas, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Florida y Tennessee. Los demócratas, por su parte, creen que podrían ganar seis escaños gracias a los nuevos mapas de California y Utah. La semana pasada, la Corte Suprema de Virginia anuló un esfuerzo de redistribución de distritos que podría haber dado cuatro escaños más ganables a los demócratas.

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El mapa de Missouri divide el distrito de Kansas City

Los abogados de los votantes que impugnan el nuevo mapa de Missouri se centraron en los cambios introducidos en un distrito con sede en Kansas City, donde el demócrata Cleaver fue anteriormente el primer alcalde afroamericano de la ciudad.

El nuevo mapa toma un distrito urbano compacto que abarcaba 20 millas y dos condados, y lo extiende a 200 millas a lo largo de 15 condados, distorsionándolo "en un gigante extenso que atraviesa el estado para unir territorios que no tienen nada en común", dijo Abha Khanna, una abogada que ha representado a los demócratas en casos de votación y redistribución de distritos en todo el país.

Un tribunal de primera instancia dictaminó en marzo que el mapa en su conjunto cumplía con el requisito de compacidad, a pesar de que el distrito de Kansas City es menos compacto. Ningún tribunal de Missouri ha invalidado jamás un mapa del Congreso por no ser compacto, dijo el abogado John Gore, quien defendió los distritos en nombre del Partido Republicano.



Un segundo caso visto por la Corte Suprema se centró en si el nuevo mapa entró en vigor en diciembre, como afirmaron la fiscal general republicana Catherine Hanaway y el secretario de Estado republicano Denny Hoskins, o si debería haberse suspendido cuando se presentaron las firmas para el referéndum.

Suspender el mapa antes de validar las firmas permitiría a los activistas eludir temporalmente las leyes mediante la presentación de cajas de firmas fraudulentas, argumentó el fiscal general adjunto de Missouri, Lou Capozzi.

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Pero no suspender inmediatamente el mapa "diluiría el derecho al referéndum, si no lo destruyera por completo", dijo el abogado Jonathan Hawley, en defensa de los votantes que presentaron la demanda.

Los funcionarios republicanos sostienen que los nuevos distritos solo pueden suspenderse después de que Hoskins determine que la petición cumple con los requisitos constitucionales y cuenta con suficientes firmas válidas. Hoskins tiene hasta el 4 de agosto, día de las elecciones primarias de Missouri, para tomar esa decisión. En marzo, un juez estatal se mostró de acuerdo con la postura de los republicanos.

Audiencia en Luisiana genera amenazas de muerte

El senador estatal de Luisiana Jay Morris, un republicano que redactó proyectos de ley de redistribución de distritos que eliminarían uno o ambos distritos del estado con mayoría negra, dijo el lunes a los legisladores que recibió amenazas de muerte tras la polémica audiencia del viernes en la que le dijo al público que se "callara".

Morris reconoció el arrebato, pero negó la afirmación del Partido Demócrata de Luisiana —difundida en las redes sociales y en un comunicado de prensa— de que también utilizó el término despectivo "chico" ( boy, en inglés) hacia su director ejecutivo, Dadrius Lanus, quien es afroamericano.

El senador estatal Gary Carter, uno de los tres demócratas negros que forman parte, junto a seis republicanos blancos, del comité del Senado que supervisa la redistribución de distritos, dijo el martes a The Associated Press que se había retirado del comité "para ayudar a restablecer el decoro y el enfoque que este momento exige" después de gritar a los republicanos durante la audiencia del viernes pasado. Carter se disculpó públicamente el lunes ante Morris y sus colegas del Senado por haber "perdido los estribos" y por cualquier comentario que se haya interpretado como "ataques personales".

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Carter es sobrino del representante federal Troy Carter, un demócrata que representa a Nueva Orleans y que corre el riesgo de perder su escaño en el proceso de redistribución de distritos. Gary Carter será sustituido en la comisión por el senador estatal Royce Duplessis, un demócrata que representa a Nueva Orleans.

Carolina del Sur sopesa los riesgos políticos de la redistribución de distritos

La iniciativa republicana para que Carolina del Sur se sumara a la batalla nacional por la redistribución de distritos mediante la redefinición de su mapa de la Cámara de Representantes se esfumó el martes, al no alcanzar la mayoría necesaria en una votación inicial en el Senado estatal.

El presidente Trump había instado a Carolina del Sur a rediseñar sus distritos electorales antes de las elecciones de noviembre, en un intento por ayudar a los republicanos a ganar otro escaño en la cámara, donde la división es muy reñida. La Cámara de Representantes estatal había votado a favor de permitir que los legisladores regresaran tras el fin de la sesión ordinaria esta semana para considerar la redistribución de distritos, y había propuesto un nuevo mapa que podría eliminar el único escaño del estado ocupado por los demócratas.

Pero el Senado también tenía que dar su permiso para abordar la redistribución de distritos.

La votación, con un resultado de 29 a 17, fracasó, al faltar solo dos votos para alcanzar los dos tercios necesarios. Cinco republicanos se unieron a todos los demócratas de la cámara para rechazar la propuesta.

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Trump dijo el lunes en las redes sociales que estaba siguiendo de cerca la votación sobre la redistribución de distritos, e instó a los senadores de Carolina del Sur a "ser audaces y valientes" y a retrasar las primarias de la Cámara de Representantes para que se puedan trazar los nuevos distritos.

Aunque los republicanos tienen una mayoría calificada en la cámara, algunos senadores del Partido Republicano no estaban seguros de que el mapa propuesto garantizara que el partido pudiera desbancar al veterano representante demócrata Jim Clyburn. También dijeron que podría empujar a suficientes demócratas a otros distritos como para que resultara contraproducente, lo que daría lugar a una división republicana de 5 a 2 o incluso de 4 a 3.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Shane Massey, reconoció la presión de Trump, pero dijo que no le gusta que le pidan que se doblegue a la voluntad de alguien en lugar de hacer lo mejor para su estado.