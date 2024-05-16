¿Creerá el jurado a Michael Cohen? La defensa de Trump busca desafiar la credibilidad del testigo estrella

Video Juicio a Trump en Nueva York: detalles de las declaraciones de Michael Cohen, testigo estrella de la Fiscalía

Con la presentación del caso contra Donald Trump acercándose a su fin, el testigo estrella de los fiscales de Manhattan, Michael Cohen, regresa este jueves al estrado, una nueva oportunidad para que los abogados defensores intenten socavar la credibilidad de un testimonio crucial para determinar la implicación del expresidente.

El juicio, ahora en su cuarta semana de testimonios, se reanuda en Manhattan con un interrogatorio potencialmente explosivo de la defensa a Cohen, cuya credibilidad podría determinar el destino del virtual candidato presidencial republicano en el caso.

Cohen es el último testigo de los fiscales, al menos por ahora, mientras intentan demostrar que Trump conspiró para que no se publicara una historia que consideraba una amenaza para su campaña presidencial de 2016, y luego falsificó registros comerciales para encubrirla.

Dado que no se espera que la defensa llame a muchos testigos, el contrainterrogatorio de Cohen es un momento crucial para el equipo de Trump, que debe convencer a los jurados de que no se puede creer a su otrora leal abogado. La defensa ha sugerido que Cohen tiene la misión de derrotar al expresidente y dirá todo lo que necesite para poner a Trump tras las rejas.

Qué ha dicho Michael Cohen en sus dos primeros días de testimonio

Durante dos días en el estrado de los testigos, Cohen colocó a Trump directamente en el centro del supuesto plan para reprimir las historias negativas y evitar daños a su candidatura a la Casa Blanca.

Cohen dijo al jurado que Trump prometió reembolsarle el dinero que adelantó y que se le informaba constantemente sobre los esfuerzos para silenciar a las mujeres que alegaban haber tenido encuentros sexuales con él. Trump niega las afirmaciones de las mujeres.

También describió una reunión en la que dice que él y Trump discutieron con Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, cómo los reembolsos por el pago de 130,000 dólares que Cohen hizo a la actriz porno Stormy Daniels se pagarían como servicios legales en cuotas mensuales. Esto es importante porque los fiscales dicen que los reembolsos se registraron falsamente como gastos legales para ocultar el verdadero propósito de los pagos.



Trump dice que los pagos a Cohen fueron categorizados apropiadamente como gastos legales y que la fiscalía busca torpedear su campaña para recuperar la Casa Blanca. Su defensa ha sugerido que Trump estaba tratando de proteger a su familia —no a su campaña— al intentar detener lo que él dice que eran afirmaciones falsas y difamatorias.

Cohen contó al jurado cómo su vida y su relación con Trump cambiaron después de que el FBI allanó su oficina, su apartamento y su habitación de hotel en 2018. Inicialmente, Trump lo colmó de afecto en las redes sociales y predijo que Cohen no se “volvería loco”. Su tono cambió cuando, meses después, Cohen se declaró culpable de cargos federales de financiación de campañas e implicó a Trump en el plan para mantener en silencio a Daniels. Trump, entonces presidente, no fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación federal.

Cómo intentan los fiscales defender la credibilidad de Michael Cohen

Los fiscales intentaron mitigar los ataques de la defensa contra su testigo estrella haciéndole reconocer desde el principio sus crímenes pasados, incluido mentir al Congreso sobre un proyecto inmobiliario en Moscú que había llevado a cabo en nombre de Trump durante el fragor de la campaña de 2016. Cohen admitió en el estrado de los testigos una serie de otras mentiras, incluidas muchas que, según él, estaban diseñadas para proteger a Trump. Se espera que la defensa aproveche su historial de falsedades para poner en duda su testimonio.

El abogado defensor Todd Blanche comenzó a interrogar a Cohen el martes con preguntas no relacionadas con los cargos penales, pero diseñadas para demostrar que Cohen se volvió contra Trump porque quería fama y venganza. Blanche confrontó a Cohen con publicaciones obscenas en las redes sociales, un pódcast y libros sobre el expresidente, logrando que reconociera que ha ganado millones de dólares al convertirse en uno de los más feroces críticos de Trump.

Se espera que los abogados defensores interroguen a Cohen hasta el final del día de este jueves. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha dicho que cerrará su caso una vez que él haya terminado de declarar, aunque podrían tener la oportunidad de llamar a testigos de refutación si los abogados de Trump presentan sus propios testigos.

La defensa no está obligada a llamar a ningún testigo y no está claro si los abogados lo harán. Blanche le dijo al juez Juan M. Merchán el martes que la defensa podría llamar a un testigo experto y que aún no se había determinado si el propio Trump subiría al estrado.