elecciones Estados Unidos Corte Suprema se muestra reacia a validar los votos por correo que arriben tras la elección La mayoría conservadora de la Corte Suprema se muestra escéptica ante las leyes estatales que permiten el recuento de los votos por correo que llegan con retraso, un tema en el punto de mira del presidente Donald Trump. El lunes, la Corte escuchó los argumentos en un caso de Misisipi que también podría afectar a los votantes de otros 13 estados y del Distrito de Columbia, que cuentan con períodos de gracia para los votos emitidos por correo.

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La mayoría conservadora de la Corte Suprema se mostró el lunes escéptica ante las leyes estatales que permiten el recuento de los votos por correo que llegan con retraso, un tema que el presidente Donald Trump ha criticado constantemente.

Una sentencia, que probablemente se dicte a finales de junio, que prohíba el recuento de los votos que lleguen después del día de las elecciones obligaría a las autoridades de 14 estados y del Distrito de Columbia a modificar sus normas electorales a toda prisa, apenas unos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

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Otros 15 estados que tienen plazos más flexibles para los votos de los militares y los votantes en el extranjero también podrían verse afectados.

La impugnación legal forma parte del ataque más amplio de Trump contra la mayoría de las votaciones por correo, que, según él, propicia el fraude a pesar de las sólidas pruebas que indican lo contrario y de años de experiencia en numerosos estados.

Trump ha afirmado repetidamente que su derrota frente a Joe Biden en 2020 fue resultado de un fraude, a pesar de que más de 60 decisiones judiciales y su propio fiscal general afirmaron que ese argumento carecía de fundamento.

El tribunal escuchó los argumentos en un caso de Mississippi que enfrenta al estado contra la administración republicana de Trump y los partidos Republicano y Libertario. La cuestión es si la ley federal establece un único día de elecciones en el que se requiere que los votos sean emitidos por los votantes y recibidos por los funcionarios estatales.

El caso sobre el recuento de votos por correo es uno de los varios casos relacionados con el derecho al voto que está examinando la Corte Suprema este período de sesiones.

La Corte, que cuenta con tres jueces designados por Trump y tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó el año pasado los argumentos sobre el uso de la raza para trazar los distritos electorales del Congreso.

Es probable que el Tribunal Supremo dicte sus fallos en estos casos a finales de junio o principios de julio, lo que daría tiempo suficiente para que se apliquen a las elecciones al Congreso de noviembre.

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Decisión para Congreso y estados, dice jueza Sotomayor

Aunque no hubo ninguna referencia explícita a las elecciones de 2020, varios jueces conservadores dieron voz a algunas de las quejas de Trump. El juez Samuel Alito se preguntó sobre la apariencia de fraude en situaciones en las que "una gran cantidad de boletas" que llegan tarde "cambian radicalmente" el resultado de una elección.

En defensa de la ley estatal, el fiscal general adjunto de Mississippi, Scott Stewart, señaló que la administración de Trump y sus aliados en el caso aún no han presentado ni un solo caso de fraude debido a la llegada tardía de las boletas por correo.

Los jueces liberales del tribunal indicaron que mantendrían las leyes estatales con plazos posteriores al día de las elecciones.

"Quienes deben decidir esta cuestión no son los tribunales, sino el Congreso y los estados", dijo la jueza Sonia Sotomayor.

Obligar a los estados a cambiar sus prácticas apenas unos meses antes de las elecciones conlleva el riesgo de "confusión y privación del derecho al voto", especialmente en lugares que han tenido plazos flexibles durante años, señalaron los funcionarios electorales estatales y de las grandes ciudades al tribunal en un escrito.

California, Texas, Nueva York e Illinois se encuentran entre los estados con plazos posteriores al día de las elecciones. Alaska, con sus vastas distancias y su clima a menudo impredecible, también cuenta los votos que llegan tarde.

Las autoridades electorales de Alaska afirmaron el lunes que se están preparando para las elecciones de otoño con arreglo a la legislación vigente. "Si una resolución judicial exige cambios operativos, los abordaremos en coordinación con las entidades estatales pertinentes para garantizar el cumplimiento de la ley y proporcionar información clara a los votantes", señaló la División Electoral de Alaska en un comunicado.

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Los abogados de los partidos Republicano y Libertario, así como de la administración de Trump, están pidiendo a los jueces que confirmen un fallo de apelación que anuló una ley de Mississippi que permitía contar los votos si llegaban dentro de los cinco días hábiles posteriores a la elección y tenían el sello postal del día de las elecciones.

El precedente de Bush vs Gore en 2000

Paul Clement, en representación de los partidos políticos, jugó con los temores de fraude al invocar a Chicago, una ciudad dominada por los demócratas y famosa por sus artimañas electorales. La votación termina a las 8 pm en Chicago, dijo Clement, pero la ley estatal permite que las boletas con matasellos del día de las elecciones se reciban más tarde.

Un votante que preste mucha atención a los resultados electorales podría, en teoría, intentar inclinar la balanza electoral enviando una boleta por correo a la oficina postal después del cierre de las urnas, dijo.

"No estoy aquí para decir que alguna vez podría haber fraude electoral en Chicago", dijo Clement entre las risas de la sala del tribunal.

Sotomayor había pinchado antes a Clement, señalando que, según el fallo que él solicitaba, la decisión del caso Bush contra Gore —que decidió las elecciones de 2000 a favor del republicano George W. Bush— habría sido diferente, ya que no se habrían contado los votos militares que se inclinaron fuertemente a favor de Bush en su victoria por 537 votos. Clement rebatió ese punto.

Los magistrados parecen más preocupados por los problemas en cadena que podrían surgir independientemente de quién gane el caso.

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Se podrían recibir votos hasta el inicio del próximo Congreso, dos meses después de las elecciones, si un estado así lo quisiera, sugirió el magistrado Neil Gorsuch.

Por otro lado, la jueza Elena Kagan dijo que la lógica de la impugnación de los votos que llegan tarde también se utilizaría para descartar el voto anticipado y los votos por correo.

Los límites al voto anticipado también parecieron molestar al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien parecía el miembro conservador del tribunal con más probabilidades de ponerse del lado de Mississippi, junto con la jueza Amy Coney Barrett.

El tribunal también debatió sobre si las leyes estatales que permiten los votos que llegan tarde de militares y votantes en el extranjero podrían mantenerse.

El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva sobre elecciones que tiene como objetivo exigir que los votos sean "emitidos y recibidos" antes del día de las elecciones. La orden ha sido bloqueada en impugnaciones judiciales pendientes.

Al mismo tiempo, cuatro estados dominados por los republicanos —Ohio, Kansas, Dakota del Norte y Utah— eliminaron los períodos de gracia el año pasado, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y el Laboratorio de Derechos Electorales.

Al anular el período de gracia de Mississippi, el juez Andrew Oldham, del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, escribió que la ley estatal que permitía el recuento de los votos que llegaran tarde violaba la ley federal.