Corte Suprema Los republicanos reciben una ayuda de la Corte Suprema tras el fallo que debilita una ley histórica de representación minoritaria La Corte Suprema debilitó una ley histórica de la era de los derechos civiles que aumentaba la representación de las minorías en el Congreso y en otros ámbitos. En un fallo de 6 a 3, la mayoría conservadora de la Corte anuló el miércoles un distrito electoral de Louisiana con mayoría negra. La decisión abre la puerta a más redistribuciones de distritos en todo el país que podrían favorecer los esfuerzos republicanos por controlar la Cámara de Representantes.

Video Florida debate nuevo mapa electoral de DeSantis que ampliaría mayoría republicana

La Corte Suprema limitó los efectos de una ley histórica de la era de los derechos civiles que había aumentado la representación de las minorías en el Congreso y en otros ámbitos, al anular un distrito electoral de mayoría negra en Luisiana y abrir la puerta a más redistribuciones de distritos en todo el país que podrían favorecer los esfuerzos republicanos por controlar la Cámara de Representantes.

En un fallo de 6 a 3, la mayoría conservadora de la Corte determinó que el distrito de Luisiana representado por la demócrata Cleo Fields se basaba en exceso en la raza. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, había descrito el 6.º distrito electoral como una "serpiente" que se extiende más de 200 millas para unir partes de Shreveport, Alexandria, Lafayette y Baton Rouge.

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"Ese mapa es un gerrymandering inconstitucional", escribió el juez Samuel Alito en nombre de los seis conservadores.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó a los republicanos su mayor victoria hasta la fecha en la eterna lucha por el control de la Cámara de Representantes y los parlamentos estatales de todo el país, pero es posible que haya llegado demasiado tarde para tener un impacto significativo en las elecciones de mitad de mandato de este año.

El efecto de la sentencia podría sentirse con mayor intensidad en 2028, ya que la mayoría de los plazos de presentación de candidaturas para las elecciones al Congreso de este año ya han vencido. Sin embargo, es posible que Luisiana tenga que modificar su plan de redistribución de distritos para cumplir con la decisión.

No está claro qué parte de la disposición —conocida como Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965— sigue vigente.

Cuando promulgó la ley —la principal vía para impugnar las prácticas electorales discriminatorias por motivos raciales— hace más de 60 años, el presidente Lyndon Johnson la calificó como "un triunfo para la libertad tan grande como cualquier victoria en cualquier campo de batalla".

Ahora que ese mandato ha quedado prácticamente obsoleto, los legisladores republicanos de todo el país —y especialmente en el sur— tienen más libertad para eliminar distritos de tendencia demócrata y aumentar el número total de escaños que pueden ganar para mantener el control de la Cámara de Representantes de EE. UU. Hay más de una docena de escaños de este tipo en estados controlados por los republicanos.

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En su voto particular en nombre de los tres jueces liberales, la jueza Elena Kagan escribió que "el vaciamiento de la Sección 2 por parte de la Corte pone en peligro ese logro".

Su opinión fue compartida por el expresidente Barack Obama, quien dijo que la decisión mostraba "cómo la mayoría del Tribunal actual parece decidida a abandonar su papel vital de garantizar la participación equitativa en nuestra democracia".

En un comunicado, Fields dijo que "el efecto práctico de la decisión es hacer mucho más difícil para las comunidades minoritarias impugnar los mapas de redistribución de distritos que diluyen su voz política".

Posibles repercusiones políticas

La ley del derecho al voto logró abrir las urnas a los afroamericanos y reducir la discriminación persistente en el ámbito electoral. Según las estimaciones del experto en derecho electoral Nicholas Stephanopoulos, casi 70 de los 435 distritos electorales están protegidos por la Sección 2.

El juez Alito escribió que "permitir que la raza desempeñe cualquier papel en la toma de decisiones del gobierno representa una desviación de la norma constitucional que se aplica en casi todos los demás contextos". Afirmó que la Sección 2 se limita efectivamente a casos de discriminación intencional, un estándar muy alto.

Kagan dijo que el resultado de la decisión es que los estados "pueden, sin consecuencias legales, diluir sistemáticamente el poder de voto de los ciudadanos pertenecientes a minorías".

Las reacciones a la decisión se dividieron según las líneas partidistas.

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"Esta es una victoria completa y total para los votantes estadounidenses. El color de la piel de una persona no debería dictar a qué distrito electoral pertenece. Felicitamos a la corte por poner fin al abuso inconstitucional de la Ley de Derechos Electorales y por proteger los derechos civiles", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico.

La presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso calificó la decisión de "espantosa". La representante Suzan DelBene, del estado de Washington, dijo que era el último de una larga serie de ataques del presidente Donald Trump y del tribunal conservador "contra el derecho fundamental de todo ciudadano estadounidense a votar".

Afirmó que los demócratas siguen decididos a recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en noviembre "a pesar de este ataque corrupto y selectivo del Tribunal Supremo contra los derechos de voto de los estadounidenses negros y de color".

Una sentencia que le gusta a Trump

Trump había desencadenado este año una competencia nacional por la redistribución de distritos para aumentar las posibilidades de los republicanos de conservar su ventaja en la Cámara de Representantes. El presidente dijo que algunos estados deberían rediseñar sus mapas y calificó la decisión como "el tipo de sentencia que me gusta".

Las legislaturas ya tienen libertad para trazar distritos extremadamente partidistas debido a una decisión de la Corte Suprema de 2019.

La sentencia del miércoles se dio a conocer mientras los legisladores de Florida debatían una propuesta de rediseño de los límites de los distritos electorales del estado, presentada por el gobernador republicano Ron DeSantis y destinada a dar al Partido Republicano la oportunidad de ganar hasta cuatro escaños en la delegación de la Cámara de Representantes del estado.

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Los demócratas del Senado de Florida instaron a la mayoría republicana a retrasar el debate, al menos el tiempo suficiente para que los legisladores pudieran leer la decisión y consultar a sus abogados sobre cómo podría afectar a la propuesta de DeSantis. Los republicanos se negaron, y la Asamblea Legislativa estatal aprobó un nuevo mapa parlamentario destinado a maximizar la ventaja republicana.

En la sentencia del Tribunal Supremo sobre Luisiana, los jueces dieron un giro de 180 grados respecto a una decisión en un caso similar de Alabama de hace menos de tres años, que condujo a un nuevo mapa electoral para el estado que envió a dos demócratas negros al Congreso.

La decisión de Alabama también llevó a los legisladores de Luisiana a añadir un segundo distrito con mayoría negra. Aproximadamente un tercio de los habitantes de Luisiana son negros y ahora constituyen la mayoría en dos de los seis distritos electorales del estado. Alabama tiene una apelación separada pendiente en la Corte Suprema.

Roberts y el juez Brett Kavanaugh se unieron a los tres jueces liberales para formar una mayoría en el caso de Alabama, el mismo período en el que la corte, dominada por conservadores, puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias. Ambos se sumaron a la opinión de Alito el miércoles.

Roberts tiene en la mira desde hace tiempo la Ley de Derechos Electorales

El presidente de la Corte Suprema ha estado en el centro de los esfuerzos por limitar el uso de la raza en la vida pública. Ha tenido en la mira la Ley de Derechos Electorales desde su época como joven abogado en el departamento de Justicia de la era Reagan.

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"Es un asunto sórdido, este dividirnos por raza", escribió Roberts en una opinión disidente en 2006 en su primer caso importante sobre derechos de voto como presidente del Tribunal Supremo.

En 2013, Roberts redactó el voto mayoritario que eliminó el requisito de la ley de que los estados y gobiernos locales con antecedentes de discriminación, principalmente en el sur, obtuvieran aprobación antes de realizar cualquier cambio relacionado con las elecciones.

"Nuestro país ha cambiado, y aunque cualquier discriminación racial en el voto es inaceptable, el Congreso debe asegurarse de que la legislación que apruebe para remediar ese problema se ajuste a las condiciones actuales", escribió Roberts.

Salvo que se tomen medidas extraordinarias, el impacto más amplio probablemente se sentirá en 2028, cuando los republicanos podrían sustituir a más de una docena de distritos de la Cámara de Representantes controlados por los demócratas que anteriormente estaban protegidos por la Ley de Derechos Electorales.