Noticias Congreso de EEUU publica proyecto de ley de financiación masiva antes de fecha límite de cierre de gobierno El proyecto de ley de financiación masiva de mil 59 páginas se publica antes del 30 de enero, fecha límite de cierre de gobierno.

Video Trump defiende política económica y exterior con discurso en Detroit, Michigan

Los negociadores del Congreso de Estados Unidos de ambos partidos publicaron este martes 20 de enero de 2026, 10 días antes de la fecha límite de cierre de gobierno, el proyecto de ley de financiación federal que contempla 1.2 billones de dólares en gastos.

Estos recursos se destinarán a los departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas; Defensa; y Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y Agencias Relacionadas.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley de financiación masiva de mil 59 páginas se publica antes del 30 de enero, f echa límite de cierre de gobierno, y garantiza la operación de las agencias federales hasta el próximo 30 de septiembre.

Teniendo como antecedente el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos del otoño pasado, lo s líderes de la Cámara de Representantes se alistan para votar esta semana el proyecto de financiación.

Demócratas piden controlar al ICE

Uno de los puntos que divide a los congresistas es la sección de Seguridad Nacional del proyecto de ley, pues el ala demócrata pide que se controle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).