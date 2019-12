Congresistas exigen investigación de falsas audiencias judiciales utilizadas para enviar a solicitantes de asilo a México

Cubano obligado a retornar a México

“El presidente Trump y su administración nos han demostrado que no tienen interés en resolver la crisis que crearon en la frontera”, anadio el congresista Tony Cardenas. “En este momento, Donald Trump tiene a Stephen Miller, un nacionalista blanco, supervisando su política de inmigración. Si el presidente Trump hablaba en serio sobre la reforma migratoria y la solución de la crisis fronteriza, despediría a Stephen Miller y trabajaría con el Congreso para hacer algo”.

“Trump sigue levantando muros”

“Esta situación se ha dado porque la política antiinmigrante de la administración que encabeza el presidente Trump sigue levantando muros contra todo esfuerzo y todo derecho que antes se había ejercido por parte de los inmigrantes que buscaban asilo político o refugio en el marco de leyes existentes y que esta administración ha venido pisoteando sistemáticamente”, consideró Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration Center.

Práctica “altamente preocupante”

En noviembre, la senadora Dianne Feinstein pidió una audiencia sobre la supuesta práctica de CBP de utilizar audiencias judiciales falsas para enviar a los solicitantes de asilo a México. Feinstein, demócrata de California, quien describió la práctica como “altamente preocupante”, solicitó al Comité Judicial del Senado que celebre una audiencia antes de fin de año. Feinstein citó específicamente los informes de The San Diego Union-Tribune sobre el tema cuando solicitó la audiencia.



En ese momento, los funcionarios de CBP defendieron la práctica diciendo que la fecha en la hoja no es una audiencia futura en la corte, sino una fecha en la que los solicitantes de asilo pueden verificar el estado de una apelación. Según la explicación de la agencia, el gobierno había apelado la decisión de un juez de inmigración y, por lo tanto, el caso no había terminado y los migrantes aún podían ser enviados de regreso a México.

Sin embargo, los funcionarios mexicanos enfatizaron que solo acordaron aceptar a los retornados con fechas futuras en el tribunal, no aquellos con apelaciones abiertas.